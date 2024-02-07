Zerdeçal maskesi ile cilt beyazlatma: iyi kalıcı çözümler! Eklediğinizde faydası

Zerdeçal tozu; sarı renktedir ve Hintlilerin yemeklerinde vazgeçemediği bir baharat türüdür. Ayrıca zerdeçalı, Hint kadınları yüz maskesi olarak da ciltlerine uygular. Zerdeçal; süt, bal, limon, badem yağı, zeytinyağı gibi organik ürünlerle bir araya getirilerek ve başarılı sonuçlar elde edilen maskeler oluşturmak mümkündür.

Malzemeler

Yarım çay kaşığı zerdeçal tozu

1 yemek kaşığı bal

Süt

Sirke

Yapılışı

Öncelikle elma sirkesini, pamuk yardımıyla cildinize güzelce sürün. Yaklaşık 5 dakika kadar yüzünüzde bekletin. Daha sonra zerdeçal tozu, bal ve sütü karıştırarak krem haline getirin. Bu karışımı, yüzünüze sürün ve yaklaşık 20 dakika kadar bekleyin. Daha sonra yüzünüzü ılık su ile güzelce yıkayın. Bu işlemin, 3-4 günde bir uygulanması gerekir.

Yüze Zerdeçal Sürmek Ne İşe Yarar?

Zerdeçal cilt maskesi olarak kullanıldığında cildi sıkılaştırır ve güzelleştirir. Sivilce, cilt lekeleri, kırışıklık gibi cilt sorunlarında ,içerisinde bulundurduğu anti-enflamatuar ve antioksidan sayesinde cildinizin dengesini korur.

Zerdeçal sürmek ne işe yarar konusu oldukça popüler olan zerdeçal maskesi yapmak isteyen kişilerin cevabını merak ettiği konulardan birisidir. Yüze zerdeçal sürmek, ciltte meydana gelen birçok deformasyonun giderilmesine yardımcı olur. Günümüzde kişiler, kolay ve düşük maliyetli olan evde gerçekleştirilebilen maskeleri tercih etmektedir. Maskelerin, sağlık açısından herhangi bir sakıncası bulunmadığı gibi doğru uygulandığında cilde herhangi bir zarar vermez. Zerdeçal maskelerinin faydaları şunlardır:

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Yüzdeki kırışıklıkları gidererek kişilerin daha canlı ve dinamik görünmesini sağlar.

Sivilce ve akne oluşumunun önüne geçer.

Cildin daha canlı ve daha parlak görünmesini sağlar.

Gözaltı morluklarının giderilmesine yardımcı olur.

Yüze Bal Sürmek Ne İşe Yarar?

Yüze bal sürmek ne işe yarar konusunda yapılan araştırmalarda; balın cilt için çok faydalı olduğu ortaya çıkmıştır. Mucizevi bir ürün olan bal ile yapılan maskeler; yüzdeki kırışıklık, çizgi, leke, sivilce, akne gibi birçok problemin giderilmesine yardımcı olur. Balın içerisinde bulunan vitaminler, mineraller ve enzimler, cilt hastalıklarının giderilmesinde oldukça etkilidir. Ayrıca bal, vücutta bulunan yaraların ve yanıkların iyileşmesinde de etkili bir yapıya sahiptir. Bal, cildin genel görünümünü güzelleştirerek yaşlanmanın etkilerini azaltır.

Zerdeçal Sivilcelere İyi Gelir mi?

Zerdeçal içerisinde bulundurduğu zengin mineraller sayesinde cilde sürüldüğü zaman,ciltte oluşan fazla yağları arındırmaya yardımcı oluyor.Bu sayede sivilce oluşumu en alt seviyeye düşüyor.Sivilcelere sürüldüğü zaman ise sivilceler kuruyup yok olmasına neden oluyor.Sivilceler için zerdeçal maskesi için gerekli malzemeler:

1 yemek kaşığı toz zerdeçal

1 yemek kaşığı bal

1 yemek kaşığı limon suyu

1 tatlı kaşığı yoğurt

Yarım çay kaşığı elma sirkesi

Yapılışı

Tüm malzemeleri bir kap içerisine alarak güzelce karıştırın. Homojen bir kıvam oluşturduktan sonra harcı, güzelce yüzünüze sürün. Ortalama 15-20 dakika bekledikten sonra yüzünüzü ılık su ile güzelce yıkayın. Bu işlemi, haftada 1 veya 2 kere uygulayabilirsiniz.

Zerdeçal Ciltten Nasıl Çıkar?Zerdeçal ciltten nasıl çıkar konusu ile yapılması gereken tek işlem, cilde zerdeçal sürüldükten sonra ılık su ile güzelce yıkanmalıdır. Bunun yanı sıra ciltteki zerdeçalı çıkarmak için banyoda hafif kese ile cildi ovarak çıkarılabilir. Zerdeçal, koyu sarı renklerde genellikle yemeklerde kullanılan vitamin ve mineral bakımından zengin bir baharattır. İçerisindeki vitamin ve mineraller, ciltteki birçok sorunun giderilmesinde etkilidir. Ancak zerdeçal, ciltte sarı renkte geçici bir iz oluşturabilir. Bu iz, güzelce yıkanma sonucunda kaybolur.

Zerdeçal Maskesi Cilt Beyazlatma

Zerdeçal eski günlerden günümüze kadar kullanılan,İnsanlık adına çok faydalı bir baharattır. Zerdeçal çoğu yerde kullanıldığı gibi cilt bakımında sıkça kullanılan bir baharattır.Hintli kadınlar tarafından,cilt beyazlatmada kullanılır.Zerdeçal ciltte meydana gelen problemleri ortadan kaldırmada oldukça etkili bir maddedir.Zerdeçal ile yapılacak cilt beyazlatma maskesi şöyledir:

Malzemeler;

Bir çay kaşığı yarısı kadar zerdeçal tozu

1 tatlı kaşığı bal

2 yemek kaşığı un ( duruma göre nişastada olabilir.)

Hazırlanışı;

Un ve zerdeçalı uygun bir kabın içinde karıştırın

Sonra üzerine bal ekleyip tekrar karıştırın

Yağlı bir cilde sahipseniz biraz limon ilave edebilirsiniz

Karışımı, diş macunu kıvamına gelene kadar karıştırın

Maskeyi yüzünüze ve boynunuza uygulayın

Sonra bol ılık su ile durulayın.

Zerdeçal Maskesi Suna Dumankaya

Pürüzsüz bir cilde sahip olmak için, yüzünüze düzenli olarak zerdeçal maskesi uygulayarak sivilcelerinizden, cilt lekelerinizden ve hatta yüzünüzdeki istenmeyen tüylerden bile kurtulabileceğinizi biliyor musunuz?

Malzemeler

Bir tatlı kaşığı zerdeçal

Bir yemek kaşığı kakao

Yarım kaşık zeytinyağı

Bir tatlı kaşığı maden suyu