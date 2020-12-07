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Sağlık Zerdeçal Çayı Nasıl Yapılır?
Sağlık

Zerdeçal Çayı Nasıl Yapılır?

Günümüzde sıklıkla kullanılan ve faydaları birden çok olan zerdeçal çayının vücut için çok sağlıklı olduğu bilinmektedir. Sağlığa ve vücuda olumlu bir şekilde etki eden zerdeçal çayının nasıl yapıldığı merak ediliyor. Peki zerdeçal çayı nasıl yapılır? İşte zerdeçal çayının yapılışıyla alakalı detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-12-07 23:44:00 -
Zerdeçal Çayı Nasıl Yapılır?

Zerdeçal çayı insan sağlığı konusunda oldukça faydalı bir karışımdır. Antioksidan ve anti-enflamatuar içeriği sayesinde birçok hastalığa karşı vücutta kalkan oluşturmaktadır. Sindirim sistemini düzenleyip bağışıklık sistemini güçlendiren zerdeçal çayı kalp sağlığına da birebir etki etmektedir. Bunların yanı sıra yanı sıra alzheimer hastalığına yakalanma riskini ortadan kaldırmaktadır. 

Zerdeçal Çayı Nasıl Yapılır? 

Zerdeçal, baharat olarak birçok dünya mutfağında kendine yer bulmaktadır. Zerdeçal aynı zamanda sevilen bir bitki çayı olarak da tüketilmektedir. Kök ve toz halinde bulunan zerdeçallardan ihtiyacınıza göre demleyebilirsiniz.

2 çay kaşığı öğütülmüş zerdeçal, 1,5-2 bardak su, 1 ya da yarım çay kaşığı zencefil ve istek doğrultusunda bal, limon ve meyveler eklenerek zerdeçal çayı demleyebilirsiniz. 

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