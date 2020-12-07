Zerdeçal çayı insan sağlığı konusunda oldukça faydalı bir karışımdır. Antioksidan ve anti-enflamatuar içeriği sayesinde birçok hastalığa karşı vücutta kalkan oluşturmaktadır. Sindirim sistemini düzenleyip bağışıklık sistemini güçlendiren zerdeçal çayı kalp sağlığına da birebir etki etmektedir. Bunların yanı sıra yanı sıra alzheimer hastalığına yakalanma riskini ortadan kaldırmaktadır.

Zerdeçal Çayı Nasıl Yapılır?

Zerdeçal, baharat olarak birçok dünya mutfağında kendine yer bulmaktadır. Zerdeçal aynı zamanda sevilen bir bitki çayı olarak da tüketilmektedir. Kök ve toz halinde bulunan zerdeçallardan ihtiyacınıza göre demleyebilirsiniz.

2 çay kaşığı öğütülmüş zerdeçal, 1,5-2 bardak su, 1 ya da yarım çay kaşığı zencefil ve istek doğrultusunda bal, limon ve meyveler eklenerek zerdeçal çayı demleyebilirsiniz.