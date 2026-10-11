Zerdari, Khyber Pakhtunkhwa'da olağanüstü hal ve valilik yönetimini onayladı

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, muhalefetin yönettiği Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde olağanüstü hal ilan edilmesini ve eyalet yönetiminin valiye devredilmesini onayladı. Federal kabinenin tavsiyesiyle alınan karar, tutuklu eski Başbakan İmran Khan'ın destekçilerinin protestoları ve eyaletteki kötüleşen güvenlik durumu üzerine geldi.

Khan'ın serbest bırakılmasını isteyen destekçilerinin protestoları sürerken, federal hükümet ile Khan'ın kurduğu Pakistan Adalet Hareketi (PTI) arasındaki siyasi gerilim tırmanmıştı. Siyasi müzakerelerin sonuçsuz kalması ve eyaletteki güvenlik durumuna ilişkin anlaşmazlıkların ardından Başbakan Şahbaz Şerif, eyaletteki kamu düzenini ve eyalet hükümetinin "terörle mücadeleden kasıtlı olarak uzak durmasını" değerlendirmek üzere kabine toplantısına başkanlık etti. Toplantının ardından eyalette olağanüstü hal ilan edilmesi yönündeki tavsiye Cumhurbaşkanı Zerdari'ye iletildi.

Pakistan Cumhurbaşkanlığının açıklamasında, "Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, Başbakan tarafından Khyber Pakhtunkhwa'daki güvenlik durumuna ilişkin sunulan tavsiyeyi imzaladı" denildi.

PTI: "Ciddi bir siyasi hata"

PTI Genel Başkanı Barrister Gohar Khan kararı kınadı. Gohar Khan, olağanüstü hali "ciddi bir siyasi hata" ve "halk tarafından kabul edilmeyecek demokratik olmayan bir önlem" sözleriyle nitelendirdi.

Partisinin bu adımı tamamen reddettiğini dile getiren Gohar Khan, halkın haklarını ve demokratik ilkeleri zayıflatan uygulamalara müsamaha gösterilmeyeceği uyarısında bulundu.

Anlaşmazlıklar 2023'teki tutuklamanın ardından derinleşti

Eski Başbakan İmran Khan'ın 2023'te tutuklanmasının ardından PTI ile federal hükümet arasındaki siyasi anlaşmazlıklar derinleşmişti. Afganistan sınırında yer alan Khyber Pakhtunkhwa'da militan saldırılarının artması üzerine federal hükümet, PTI yönetimini terörle mücadelede yetersiz kalmakla suçlamış; eyalet yönetimi ise güvenlik mücadelesi için kendisine yeterli kaynak ve ekipman sağlanmadığını savunmuştu.

Khan'ın serbest bırakılması talebiyle başlatılan yürüyüşün ardından taraflar arasındaki gerilim daha da artmış, yürütülen görüşmelerden sonuç alınamamıştı.