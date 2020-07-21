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Teknoloji

Zephyr dünyanın ilk ter geçirmez oyuncu faresini duyurdu

Zephy; profesyonel, ter geçirmez, ultra hafif, ergonomik RGB (Kırmızı, Yeşil, Mavi) oyuncu faresini duyurdu. Zephy ter geçirmez farenin özellikleri neler? Başlangıç fiyatı ne olacak? Ne zaman kullanıcılar ile buluşulacak?

Yeniakit Publisher
2020-07-21 11:16:00 -
Zephyr dünyanın ilk ter geçirmez oyuncu faresini duyurdu

Dünyanın ilk ter geçirmez faresi olacak olan Zephyr faresi 22 temmuz'da Kickstarter üzerinden satışa sunacak.  RGB renkli fan, hızın ayarlanabilmesi için üç moda sahip olacak farenin içindeki fan sayesinde teri buharlaştırarak daha rahat bir kullanım sunmayı planlıyor. 16.000 DPI, 12.000 FPS tarama oranı, 40 g'ye kadar ivmelenmeyi takip edebilme, 400 inç/sn'ye kadar hareket hızına sahip olan fare, segmentinde oldukça iddialı gözüküyor. Ayrıca farede bulunan Omron anahtarlar, kullanıcısına 50 milyon tık ömrü sunuyor. Ayrıca içerisinde 5 farklı DPI ayarı bulunan ofis modundan oyun moduna kadar ayarlanabiliyor. RGB teknolojisine sahip olan Zephyr fare, bilgisayar arayüzü ile ışıklandırma efektleri de ayarlanabiliyor.

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