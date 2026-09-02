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Gündem Silivri açıklarında iki ticari gemi çarpışmıştı! Başsavcılık soruşturma başlattı
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Silivri açıklarında iki ticari gemi çarpışmıştı! Başsavcılık soruşturma başlattı

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Silivri açıklarında iki ticari gemi çarpışmıştı! Başsavcılık soruşturma başlattı

İstanbul Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında Türk bayraklı iki ticari geminin çarpıştığı olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İstanbul Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Silivri açıklarında Türk bayraklı iki ticari geminin çarpıştığı olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Silivri açıklarının yaklaşık 18 mil güneyinde, Kocaeli’den Aliağa’ya seyir halinde olan Türk bayraklı ALSU isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı’ndan Karadeniz Ereğli’ye seyir halinde bulunan Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi gece saat 03.00 sıralarında çarpışmıştı.

Bölgede yapılan ilk incelemelerde ALSU isimli gemide gözle görülür bir hasar bulunmadığı tespit edilmişti. Ancak Tuğberk İmamoğlu isimli gemideki 10 personelle henüz irtibat kurulamadığı öğrenilmişti.

1 CUMHURİYET BAŞSAVCI VEKİLİ İLE 2 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

İletişim kurulamayan geminin 10 kişilik mürettebatını arama çalışmaları sürerken, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Başsavcılık tarafından olayın meydana geliş nedeni, varsa sorumluluğu bulunan kişilerin tespiti ile gemiye ait radar ve haberleşme sistemlerinin tespitine yönelik delillerin toplanması için ekiplere talimat verildi. Kazaya ilişkin 1 cumhuriyet başsavcı vekili ile 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Konuya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

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