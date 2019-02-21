Zenit-Fenerbahçe maçında skandal pankart! UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Zenit ile karşılan Fenerbahçe için Rus tribünlerinde skandal bir pankart açıldı.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Zenit'e konuk olan Fenerbahçe için Rus tribünleri şok bir pankart açtı. UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Zenit'e konuk oldu. Zenitli taraftarlar, Fenerbahçe maçı öncesinde skandal bir koreografi hazırladı. Rus taraftarların hazırladığı koreografide üst tarafta çift başlı kafasında taç bulunan kartal, altında ise kafasında fes bulunan kanarya sergilendi. Sarı-lacivertli taraftarlar bu görüntüyü sosyal medyada eleştiri yağmuruna tuttu. "Doğu'ya gidiyoruz" Zenit taraftarları, pankartın altına Rusça "Doğuya gidiyoruz" notu düşerek 2019 UEFA Avrupa Ligi Finali'nin oynanacağı Bakü'ye göndermede bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.