Zenit-Fenerbahçe maçında skandal pankart!
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Zenit ile karşılan Fenerbahçe için Rus tribünlerinde skandal bir pankart açıldı.21 Şubat 2019 Perşembe 22:27
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Zenit'e konuk olan Fenerbahçe için Rus tribünleri şok bir pankart açtı.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Zenit'e konuk oldu. Zenitli taraftarlar, Fenerbahçe maçı öncesinde skandal bir koreografi hazırladı.
Rus taraftarların hazırladığı koreografide üst tarafta çift başlı kafasında taç bulunan kartal, altında ise kafasında fes bulunan kanarya sergilendi. Sarı-lacivertli taraftarlar bu görüntüyü sosyal medyada eleştiri yağmuruna tuttu.
"Doğu'ya gidiyoruz"
Zenit taraftarları, pankartın altına Rusça "Doğuya gidiyoruz" notu düşerek 2019 UEFA Avrupa Ligi Finali'nin oynanacağı Bakü'ye göndermede bulundu.
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