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Zenit Fenerbahçe maç kadroları belli oldu | Fenerbahçe'nin Zenit maçı kadrosu

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda mücadele eden temsilcilerimizden Fenerbahçe, Rus ekiplerinden Zenit'e konuk olacak. Kazanan takımın son 16 turunda mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin beraberlik alması da tur atlaması için yeterli olabilecek. Peki, Fenerbahçe'nin Zenit maçı kadrosu belli oldu mu? İşte Zenit-Fenerbahçe maçı kadroları...

21 Şubat 2019 Perşembe 00:00
Zenit Fenerbahçe maç kadroları belli oldu | Fenerbahçe'nin Zenit maçı kadrosu

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda mücadele eden temsilcilerimizden Fenerbahçe, Rus ekiplerinden Zenit'e konuk olacak. Kazanan takımın son 16 turunda mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin beraberlik alması da tur atlaması için yeterli olabilecek. Peki, Fenerbahçe'nin Zenit maçı kadrosu belli oldu mu? İşte Zenit-Fenerbahçe maçı kadroları...

Zenit Fenerbahçe muhtemel 11'ler

Zenit: Lunev, Rakitskyi, Anyukov, Ivanovic, Nabiullin, Hernani, Smolnikov, Mak, Marchisio, Driussi, Dzyuba

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Jailson, Mehmet Topal, Moses, Eljif, Valbuena, Slimani

Zenit Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

İki takım arasında 21 Şubat Perşembe günü Krestovskiy Stadyumu'nda oynanacak dev mücadele TSİ 20:55 'te başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayımlanacak.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 00:00
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