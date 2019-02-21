Zenit Fenerbahçe maç kadroları belli oldu | Fenerbahçe'nin Zenit maçı kadrosu UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda mücadele eden temsilcilerimizden Fenerbahçe, Rus ekiplerinden Zenit'e konuk olacak. Kazanan takımın son 16 turunda mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin beraberlik alması da tur atlaması için yeterli olabilecek. Peki, Fenerbahçe'nin Zenit maçı kadrosu belli oldu mu? İşte Zenit-Fenerbahçe maçı kadroları...

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda mücadele eden temsilcilerimizden Fenerbahçe, Rus ekiplerinden Zenit'e konuk olacak. Kazanan takımın son 16 turunda mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin beraberlik alması da tur atlaması için yeterli olabilecek. Peki, Fenerbahçe'nin Zenit maçı kadrosu belli oldu mu? İşte Zenit-Fenerbahçe maçı kadroları... Zenit Fenerbahçe muhtemel 11'ler Zenit: Lunev, Rakitskyi, Anyukov, Ivanovic, Nabiullin, Hernani, Smolnikov, Mak, Marchisio, Driussi, Dzyuba Fenerbahçe: Volkan, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Jailson, Mehmet Topal, Moses, Eljif, Valbuena, Slimani Zenit Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İki takım arasında 21 Şubat Perşembe günü Krestovskiy Stadyumu'nda oynanacak dev mücadele TSİ 20:55 'te başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayımlanacak.

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