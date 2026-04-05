TÜGVA İhtisas Akademi 2026 Diyarbakır ve Mardin lansmanı gerçekleştirildi

Dünyada yaşanan gelişmelere ve savaşlara değinen Gürlek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Batı’yı gördük. Batı her zaman ikiyüzlü. Yanı başında Ukrayna-Rusya savaşı var, müdahale etmiyorlar. Sadece ‘Bize bir şey olmasın’ diye kendi güvenliklerini düşünüyorlar. Memleket, millet, tarih olarak her zaman mazlumun yanında durduk. Bakın, Cumhurbaşkanımız her zaman her ortamda Gazze’nin yanında durduğunu dile getiriyor. Yani dünya liderlerinden bunu dile getiren kaç kişi var?” “ARTIK FİKİR KURTLANDI BİZE EYLEM LAZIM” TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ise “Gençliğin birçok kadim sorunu bu dönemlerde çözüldü. Bizler de işin sivil toplum tarafındayız. İhtisas Akademi projesi ise özellikle ihtisaslaşmaya yönelik gençlere sunmuş olduğumuz bir proje. Necip Fazıl Kısakürek üstadın çok güzel bir sözü var: ‘Artık fikir kurtlandı bize eylem lazım.’ Sayın Bakanımızda da tam bunun tezahürünü görüyoruz, kendisi sahada çok aktif. Projemize katılım sağlayacak gençlerimize başarılar diliyorum.” dedi.