TÜGVA İhtisas Akademi 2026 Diyarbakır ve Mardin lansmanı gerçekleştirildi
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından hayata geçirilen ve geleneksel hâle gelen İhtisas Akademi 2026 projesinin Diyarbakır ve Mardin lansmanı gerçekleştirildi.
Dicle Üniversitesi, Cahit Sıtkı Tarancı Salonu’nda gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü Türker Akıncı’nın üstlendiği lansman programına Adalet Bakanı Akın Gürlek, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Dicle Üniversitesi Rektörü Kamuran Eronat ve çok sayıda davetli katılım sağladı.
Ziraat Katılım ana sponsorluğunda TÜGVA tarafından gerçekleştirilen ve “Ayağı yere sağlam basan, klas duruşlu, entelektüel gençlik” mottosuyla duyurulan İhtisas Akademi projesi; çağın meselelerini kavrayan, ulusal ve uluslararası sorunlara duyarlı bireyler yetiştirmeyi amaçlayan, aynı zamanda akademik yayın üretimini ve uygulanabilir projeler geliştirmeyi hedefleyen bir çalışma olarak konumlandırdığı aktarıldı.
Projenin, Türkiye genelindeki 81 ilde hibrit modelle hem yüz yüze hem de çevrim içi olarak hayata geçirileceği, katılımda ise herhangi bir kontenjan sınırlamasının bulunmadığı bildirildi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan lansman programında, TÜGVA’nın tanıtım filmi gösterime sunuldu.
Lansman programında, Bakan Gürlek ve TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci moderatör Türker Akıncı›nın sorularını yanıtladı. Bakan Gürlek, “Sosyal medyada öyle bir dünya anlatılıyor ki oradaki hayatların hepsi yalan hayatlar. Orada yayınlanan diziler, filmler, YouTuber’lar, orada şaşaalı hayatlar... Öyle bir hayat yok. Bunlara gençlerin özenmemesini istiyorum. Gerçek dünyada böyle bir şey yok. Bizim memleketimiz her anlamda gelişmiş. Eğitim anlamında da çok gelişmiş. Artık Türkiye bir oyun kurucu modeline döndü. Yerli savunmamızı yapıyoruz, yerli silah üretiyoruz. Mühendislerimiz çok gelişti. Bilim adamlarımız gelişti. Sosyal hayattaki yalana kapılmamalarını özellikle gençlerimize tavsiye ederim. Orada bir yalan var, orada bir gerçeklik yok. Orada bir özenti var ama gerçek anlamda böyle bir hayat yok. Ülkemizin gerçeklerinden ve geleneklerinden kopmayalım.” diye konuştu.
Dünyada yaşanan gelişmelere ve savaşlara değinen Gürlek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Batı’yı gördük. Batı her zaman ikiyüzlü. Yanı başında Ukrayna-Rusya savaşı var, müdahale etmiyorlar. Sadece ‘Bize bir şey olmasın’ diye kendi güvenliklerini düşünüyorlar. Memleket, millet, tarih olarak her zaman mazlumun yanında durduk. Bakın, Cumhurbaşkanımız her zaman her ortamda Gazze’nin yanında durduğunu dile getiriyor. Yani dünya liderlerinden bunu dile getiren kaç kişi var?” “ARTIK FİKİR KURTLANDI BİZE EYLEM LAZIM” TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ise “Gençliğin birçok kadim sorunu bu dönemlerde çözüldü. Bizler de işin sivil toplum tarafındayız. İhtisas Akademi projesi ise özellikle ihtisaslaşmaya yönelik gençlere sunmuş olduğumuz bir proje. Necip Fazıl Kısakürek üstadın çok güzel bir sözü var: ‘Artık fikir kurtlandı bize eylem lazım.’ Sayın Bakanımızda da tam bunun tezahürünü görüyoruz, kendisi sahada çok aktif. Projemize katılım sağlayacak gençlerimize başarılar diliyorum.” dedi.
TÜGVA tarafından yapılan açıklamada İhtisas Akademi projesinin 2020 itibarıyla uygulamaya alındığı, üniversite çağındaki öğrencilerin ulusal ve uluslararası meselelere dair farkındalığını güçlendirmeyi amaçlayan ve bu doğrultuda akademik yayınlarla desteklenen bir program olduğu ifade edildi.
Proje sonunda Türkiye genelinde yazılan makalelerden dereceye giren ilk üç katılımcıya ödül verilecek; birinciye Umre, ikinciye Endülüs turu (İspanya), üçüncüye ise Balkan turu ödülü verileceği bildirildi. İhtisas Akademi projesine başvurular tugva.org adresi üzerinden alınıyor. Detaylı bilgi ve başvuru için tugva.org adresini ziyaret edebilirsiniz.
