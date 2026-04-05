Takas desteği imkanı! Jeep’ten nisan ayına özel kampanya
Jeep, nisan ayında araç sahibi olmak isteyenler için Avenger ve Compass modellerinde dikkat çeken satın alım seçenekleri sunuyor.
Jeep, nisan ayında araç almak isteyen müşteriler için Avenger ve yeni Compass modellerinde dikkat çeken kampanyalar başlattı.
Bu kapsamda, mevcut araçlarını Jeep yetkili satıcılarına getirenler, Avenger ve yeni Compass modellerinde geçerli kredi kampanyası ya da takas desteğinden yararlanabiliyor. Müşteriler, nisan ayı boyunca Summit donanımlı Avenger Elektrik alımlarında, anahtar teslim bedelleri üzerinden 210 bin TL’ye varan, Summit donanımlı Avenger e-Hybrid modellerinde 150 bin TL’ye varan ve Overland donanımlı Avenger 4xe alımlarında ise yine 185 bin TL’ye varan takas desteğinden yararlanabiliyor. Yeni Jeep Compass’ın Limited donanımlı versiyonunda 200 bin TL, Summit donanımlı versiyonunda 255 bin TL’ye varan takas desteğinden yararlanılabiliyor.
Macera, özgürlük ve tutkunun global sembolü Jeep, nisan ayı boyunca geçerli olacak satış kampanyası dahilinde, uygun alım seçenekleri sunuyor. Ay sonuna dek Avenger Elektrik modelinin Summit donanımlı versiyonu 210 bin TL takas desteği ile satın alınabilirken; Avenger e-Hybrid’in Summit donanımlı versiyonu 150 bin TL takas desteği ile satın alınabiliyor.Donanımlı Avenger 4xe modellerinde 185 bin TL’ye varan takas desteği sunuluyor. Bununla birlikte Avenger BEV modelinin Summit donanımlı versiyonunda 200 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0,99 faizli kredi imkânı sunuluyor.
Tercihini yeni Jeep Compass’tan yana kullanacak olan müşteriler, Jeep markasının karakteristik tasarım kodları ve sürüş özelliklerini, gelişmiş güvenlik ve bağlanabilirlik teknolojileriyle destekleyen Summit donanımlı versiyon 2.961.000 TL, Limited donanımlı versiyon ise2.630.000 TL lansmana özel fiyatlarla müşterilerle buluşuyor
