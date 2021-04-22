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Dünya Zenginler daha mı fazla ödeyecek? Biden'dan vergi planı
Dünya

Zenginler daha mı fazla ödeyecek? Biden'dan vergi planı

ABD Başkanı Joe Biden'ın ekonomi planının bir sonraki aşamasını oluşturan eğitim ve çocuk bakımı gibi harcamaların finansmanı için zenginlere yönelik vergilerin artırılmasının planlandığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 19:28:00 -
Zenginler daha mı fazla ödeyecek? Biden'dan vergi planı

ABD Başkanı Joe Biden'ın ekonomi planının bir sonraki aşamasını oluşturan çocuk bakımı ve eğitim gibi harcamaların finansmanı için zenginlere uygulanan vergilerin artırılmasının planlandığı duyuruldu.

The New York Times'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Biden'ın ekonomi planının ikinci ayağını oluşturan "Amerikan Aileler Planı" çerçevesinde daha önce planlananın aksine sağlık harcamalarını genişletmeye dönük düzenlemelerin yer almayacağı belirtildi.

Haberde, toplam değeri 4 trilyon doları bulması beklenen ekonomi planının bir sonraki aşamasında çocuk bakımı ve eğitim gibi harcamaların finanse edilmesi için zenginlerden alınan vergilerin artırılmasının hedeflendiği bildirildi.

Yetkililerin daha önce sağlık hizmetlerinde 700 milyar dolara varan genişleme planladığına işaret edilen haberde, sağlık hizmetleri için ayrı girişimde bulunulacağı kaydedildi.

Haberde, Joe Biden'ın "Amerikan Aileler Planı"nın ayrıntılarını gelecek hafta açıklayacağı bildirildi.

Planlanan harcamaların karşılanması için bazı vergi artışlarının önerileceği belirtildi.

Haberde, bu kapsamda 2017'de Donald Trump'ın vergi reformuyla yüzde 37'ye indirilen en üst gelir vergisi diliminin yüzde 39,6'ya yükseltilmesinin planlandığı ifade edildi.

Ayrıca Biden'ın 1 milyon dolardan fazla kazananlar için sermaye kazançları üzerindeki vergileri de artıracağı ve söz konusu vergi oranını yüzde 20'den yüzde 39,6'ya çıkaracağı bildirildi.

Yetkililerin diğer muhtemel vergi artışlarını görüştüğü de vurgulanan haberde, vergi düzenlemelerinin Biden'ın yılda 400 bin dolardan az kazanan bireyler veya hanehalkları üzerindeki vergileri artırmama vaadiyle uyumlu olacağı belirtildi.

Biden, nisan ayı başında, ekonomi planının ilk ayağını oluşturan ve "Amerikan İstihdam Planı" olarak adlandırılan 2,3 trilyon dolarlık altyapı paketini açıklamıştı.

Ulaşım ve iletişim altyapısının geliştirilmesi ile üretimi yeniden canlandırmayı hedefleyen pakette, yol ve köprü gibi yatırımların yanı sıra iklim değişikliğiyle mücadele ile insani hizmetlerin artırılmasına yönelik projeler de yer almıştı.

ABD Hazine Bakanlığı ise 7 Nisan'da, Biden'ın açıkladığı 2,3 trilyon dolarlık altyapı paketini finanse edecek ve kurumlar vergisine yönelik düzenlemeleri içeren vergi planının ayrıntılarını paylaşmıştı.

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