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Aktüel

Zenginden alıp muhtaçlara veriyorlar

Kütahya’nın Emet ilçesinde Gençlik Palatformu üyeleri yaptıkları organizasyonla hayırseverlerden topladıkları yardımları ihtiyaç sahiplerine teslim ediyorlar.

2020-04-24 12:41:46 -
Zenginden alıp muhtaçlara veriyorlar

Kütahya’nın Emet ilçesinde Gençlik Palatformu üyeleri yaptıkları organizasyonla hayırseverlerden topladıkları yardımları ihtiyaç sahiplerine teslim ediyorlar.


Emet Gençlik Platformu Üyesi Talha Düşmez, yaptığı açıklamada, ’’İlçemizdeki hayırsever vatandaşlarımızdan temin ettiğimiz yardımları kolilere koyarak ihtiyaç sahibi aileler için hazırlıyoruz. Hazırladığımız bu kolileleri yardıma ihtiyacı olduğunu tespit ettiğimiz ailelere kendimiz götürüp teslim ediyoruz. İnşallah Ramazan ayı boyunca bu çalışmamıza devam edeceğiz. Bizlere bu konuda destek olan tüm esnaflara teşekkür ediyoruz’’dedi.

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