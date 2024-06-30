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Sosyal Medya Zengin olmuş adam olamamış! Plajda yok böyle görgüsüzlük
Sosyal Medya

Zengin olmuş adam olamamış! Plajda yok böyle görgüsüzlük

Yeniakit Publisher
2024-06-30 13:39:00 -
Zengin olmuş adam olamamış! Plajda yok böyle görgüsüzlük

Bir tatilcinin, beach club'a tahtla gelmek için ödediği yüksek ücret, "Nereden geliyor bu değirmenin suyu?" sorusunu akıllara getirdi.

Sosyal medyada her gün bir başka etkinlik akım haline gelirken, zenginlerin gösteriş merakı da her geçen gün artıyor. Lüks hayatlar içinde paralarını nerede ve nasıl harcayacağını şaşıran zengin insanlar, farklı etkinliklerle kendilerini gösteriyor.

KRALLARA ÖZENDİ, PLAJA TAHTLA GELDİ

Plajlarda kaydedilen ilginç görüntüler arasında bir yenisi daha eklendi. Yurt dışında çekildiği düşünülen görüntüde bir kişinin plaja taht içinde geldiği görüldü. Şarkı ve tezahüratlar eşliğinde bir padişah, kral gibi tahtına oturup, çevresindekileri selamlayan kişiyi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

HERKESİ SELAMLADI, ÖPÜCÜK ATTI

Plajdaki insanlar gördükleri manzara karşısında cep telefonlarına sarılıp videolar çekti, canlı yayınlar açtı. Renkli bir toz bulutu içinde geçerek plajda görgüsüzlük gösterisi yapan kişi, kısa sürede gündem oldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

878 BİN LİRALIK GÖRGÜSÜZLÜK!

Herkesi hayretler içinde bırakan gösteri için harcanan ücret ise dudak uçuklattı. Şahsın plaja tahtla girebilmek için 25 bin Euro ödediği iddia edildi. Bu dikkat çeken ve gereksiz gösterinin yaklaşık maliyeti 878 bin liraya patladı.

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