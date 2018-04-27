Zengin lif kaynağı bezelye çorbası tarifi
Bezelye, yağsız, düşük kalorili bir karbonhidrat, lif ve C vitamini kaynağıdır. Yarım bardak pişmiş bezelye sadece 36 kalori olup, 6 gram karbonhidrat, 2.4 gram lif ve 40 mg C vitamini ( günlük ihtiyacın yarısını karşılar) içerir. Zengin bir protein kaynağı ve sımsıcak içimi olan bezelye çorbası tarifi yazımızda...27 Nisan 2018 Cuma 23:52
Malzemeler:
Bir adet kuru soğan
Bir diş sarımsak
Bir adet kırmızı biber
2 çorba kaşığı zeytinyağı
2 çorba kaşığı un
2 dal doğranmış kuşkonmaz
Bir avuş kıyılmış maydanoz
2 su bardağı bezelye
Yapılışı:
Biberleri soğan ve sarımsakları zeytinyağının içinde kavuralım. İçlerine unu ekleyelim ve kavurmaya devam edelim. Daha sonra diğer malzemeleri ekleyerek kavurmaya devam edelim. İçine üzerini örtecek kadar su dökelim ve kaynamaya bırakalım.
Afiyet olsun...
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