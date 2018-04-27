Zengin lif kaynağı bezelye çorbası tarifi

Malzemeler:

Bir adet kuru soğan

Bir diş sarımsak

Bir adet kırmızı biber

2 çorba kaşığı zeytinyağı

2 çorba kaşığı un

2 dal doğranmış kuşkonmaz

Bir avuş kıyılmış maydanoz

2 su bardağı bezelye

Yapılışı:

Biberleri soğan ve sarımsakları zeytinyağının içinde kavuralım. İçlerine unu ekleyelim ve kavurmaya devam edelim. Daha sonra diğer malzemeleri ekleyerek kavurmaya devam edelim. İçine üzerini örtecek kadar su dökelim ve kaynamaya bırakalım.

Afiyet olsun...