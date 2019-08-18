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Zengibar Karakucak Güreşleri yapıldı

- Malatya'nın Darende ilçesinde düzenlenen organizasyonun başpehlivanı, Fatih Kambur oldu

18 Ağustos 2019 Pazar 21:03
Zengibar Karakucak Güreşleri yapıldı


MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesinde bu yıl 66'ncısı düzenlenen Zengibar Karakucak Güreşleri'nin başpehlivanı, Fatih Kambur oldu.

Darende Güreş Sahası'nda büyükler kategorisinde 190 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonda, başpehlivanlık için Fatih Kambur ile Enes Bandırma finalde karşılaştı.

Çekişmeli geçen müsabakada rakibini yenen Kambur, başpehlivanlığı elde etti.

Güreşleri izlemek için ilçeye gelen Malatya Valisi Aydın Baruş, alanda yaptığı konuşmada, Zengibar Karakucak Güreşleri'nin bu milletin en kıymetli değerlerinden biri olduğunu söyledi.

Darende'de 66 yıldır karakucak güreşlerinin yapıldığına ifade eden Baruş, "Milletimizin her zaman değer verdiği ve genç nesillerin de devam ettirdiği karakucak güreşleri, bugün Anadolu'nun öz değerlerini temsil eden bu güzel beldemizde 66 yıldır yaşatılmaya devam ediliyor." ifadelerini kullandı.

Darende Belediye Başkanı İsa Özkan ise ilçenin güreş tarihinin yüzlerce yıla dayandığını belirterek "Belediye organize ettiği için 66'ncısını yapıyoruz. Yoksa güreş tarihimiz yüzlerce yıla dayanır. Darende, karakucak güreşlerinde birçok pehlivan yetiştirmiş önemli bir ocaktır. Osmanlı'dan günümüze gelen ve en önemli kültürümüz olan güreş, ana spor dalımızdır. Bizler bu geleneği en güzel şekilde devam ettirmek için çaba gösteriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Başpehlivan Fatih Kambur da Darende'nin karakucak güreşlerinde önemli bir merkez olduğunu dile getirdi.

Her sporcunun burada başpehlivan olmak istediğini vurgulayan Kambur, "Bugün bana nasip oldu. Çok mutluyum. Saha ve seyirci çok güzeldi. Ben aynı zamanda 2015 ve 2017 yılı Türkiye Karakucak Güreşleri başpehlivanıyım. Burada da 66'ncısı düzenlenen Zengibar Karakucak Güreşleri'nde şampiyon olmanın gururunu yaşıyorum." diye konuştu.

Organizasyonun güreş ağalığı, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır'a verildi.

Konuşmaların ardından dereceye giren güreşçilere çeşitli hediye ve ödülleri takdim edildi.

Etkinliğe, AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık, Hakan Kahtalı, AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve çok sayıda güreş sever katıldı.


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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 21:03
  1. Darende
  2. Güreş
  3. Malatya
  4. Zengibar Karakucak Güreşleri

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