Çatılara ve otoparklara paneller kuruldu! Devlet üniversitesi elektriğini güneşten sağlayacak
Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) elektrik ihtiyacını binaların çatılarına ve otoparklara kurulan güneş panelleriyle karşılayacak. Rektör Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, "Elektriğimizi binalarımızın çatılarına ve otoparklara koyduğumuz güneş panellerimizden karşılayacağız. Böylece otoparkları da etkin ve verimli hale getiriyoruz. Dolayısıyla devletin bütçesine de çok ciddi katkı sağlanmış olacak. Üniversite de tam anlamıyla kendi enerjisini üreten kampüs haline gelecek" dedi.