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Ekonomi
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Çatılara ve otoparklara paneller kuruldu! Devlet üniversitesi elektriğini güneşten sağlayacak
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AA Giriş Tarihi:

Çatılara ve otoparklara paneller kuruldu! Devlet üniversitesi elektriğini güneşten sağlayacak

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) elektrik ihtiyacını binaların çatılarına ve otoparklara kurulan güneş panelleriyle karşılayacak. Rektör Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, "Elektriğimizi binalarımızın çatılarına ve otoparklara koyduğumuz güneş panellerimizden karşılayacağız. Böylece otoparkları da etkin ve verimli hale getiriyoruz. Dolayısıyla devletin bütçesine de çok ciddi katkı sağlanmış olacak. Üniversite de tam anlamıyla kendi enerjisini üreten kampüs haline gelecek" dedi.

#1
Foto - Çatılara ve otoparklara paneller kuruldu! Devlet üniversitesi elektriğini güneşten sağlayacak

"Sürdürülebilir kampüs" vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen proje kapsamında bu yılın başında binaların çatıları ile otoparkların bazı bölümleri gibi atıl alanlara güneş enerjisi panellerinin kurulumuna başlandı. 17 binanın çatısı ve 33 otopark olmak üzere toplam 85 bin metrekare alana kurulumu tamamlanan paneller sayesinde yıllık 10 milyon kilovatsaat elektrik üretilerek 100 milyon liranın üzerinde tasarruf sağlanması hedefleniyor. Karbon nötr hedefleri kapsamında "sıfır alan işgali" ile uygulamaya alınan projeyle GTÜ, kendi enerjisini üreten ve fazlasını sisteme geri kazandıran öncü "Yeşil Kampüs" modelini de hayata geçirdi.

#2
Foto - Çatılara ve otoparklara paneller kuruldu! Devlet üniversitesi elektriğini güneşten sağlayacak

"YEŞİL ENERJİMİZ HEM ÜNİVERSİTEMİZE HEM DE ÜLKEMİZE ÖRNEK OLACAK" GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, yeşil enerji kullanmanın kendilerine avantaj sağlayacağını söyledi.

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Foto - Çatılara ve otoparklara paneller kuruldu! Devlet üniversitesi elektriğini güneşten sağlayacak

Projeyi kampüsün "yeşil yapısı"na zarar vermeden uyguladıklarını belirten Mantar, "Mevcut çatılarımız, otoparklarımız daha da iyi görünecek, biz de enerji elde etmiş olacağız. Kampüsümüzün manzarasına dokunmadan böyle bir yatırım yaptık." dedi. Mantar, kampüste her biri 625 vat gücünde toplam 12 bin 474 yüksek verimli güneş panelinin şebekeyi beslediğini ifade ederek, şöyle devam etti:

#4
Foto - Çatılara ve otoparklara paneller kuruldu! Devlet üniversitesi elektriğini güneşten sağlayacak

"Elektriğimizi binalarımızın çatılarına ve otoparklara koyduğumuz güneş panellerimizden karşılayacağız. Böylece otoparkları da etkin ve verimli hale getiriyoruz. Dolayısıyla devletin bütçesine de çok ciddi katkı sağlanmış olacak. Üniversite de tam anlamıyla kendi enerjisini üreten kampüs haline gelecek. Üniversitemiz aynı zamanda enerji konusunda çok güçlü bir üniversite. Avrupa Birliğinden geliştirdiğimiz projelere çok ciddi fonlar alıyoruz. Yeşil enerjimiz hem üniversitemize hem de ülkemize örnek olacak. Burada uçtan uca çözüm geliştirmiş oluyoruz. Bunu yaparken de kampüsün hiçbir yapısına zarar vermeden daha da iyi hale getirecek görünüm kazandırıyoruz. Aynı zamanda da enerjimizi yüzde 100 karşılayarak ücretsiz hale getirmiş olacağız."

#5
Foto - Çatılara ve otoparklara paneller kuruldu! Devlet üniversitesi elektriğini güneşten sağlayacak

Küresel ısınmanın günümüzde önemli bir sorun olduğuna işaret eden Mantar, "Biz bununla küresel ısınmanın önüne geçmek için de katkıda bulunuyoruz. Kampüs içerisinde yeşil enerjiden elektrik karşılanınca öğrencilerimizin ve hocalarımızın da farkındalığı artmış oluyor. İşin maddi kısmı çok önemli, devlet burada 100 milyon liranın üzerinde elektrikten tasarruf sağlamış olacak. Diğer tarafta da bu farkındalığın artması ve örnek teşkil etmesi de çok önemlidir." diye konuştu.

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Foto - Çatılara ve otoparklara paneller kuruldu! Devlet üniversitesi elektriğini güneşten sağlayacak

Mantar, sadece bir binanın terasına kurulan sistem sayesinde günlük 10 bin evin ihtiyacını karşılayabilecek enerji üreteceklerini sözlerine ekledi.

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