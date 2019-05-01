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Zengene: ABD ve iki komşu ülke İran'ın petrol ihracatını sıfırlamak istiyor

İran Petrol Bakanı Zengene, 'ABD ve iki komşu ülke İran'ın petrol ihracatını sıfırlamak istiyor. Bu arzu uygulamada gerçekleşemeyecek ham bir hayaldir.' dedi.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 20:57
Zengene: ABD ve iki komşu ülke İran'ın petrol ihracatını sıfırlamak istiyor

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, İran petrol ihracatının sıfırlanmasını ABD ve iki komşu ülkenin istediğini ancak bunun "uygulamada gerçekleşemeyecek ham bir hayal" olduğunu söyledi.

Zengene, Tahran'daki uluslararası petrol fuarında yaptığı konuşmada ülkesinin petrol ihracatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Zengene, isim vermeksizin İran'a komşu iki ülkenin, "İran'ın petrol ihracatının sıfırlanması ve piyasadan çıkmasıyla hiçbir sorunun meydana gelmeyeceğine" yönelik sürekli açıklamalar yaptıklarını söyledi.

Söz konusu iki ülkenin bu konuda güvence vermeye çalıştığını söyleyen Zengene, şöyle devam etti:

"Konunun uzmanı ve insaflı olanlar bilir ki bu ülkeler kapasitelerini ve rezervlerini abartıyor. Ortaya attıkları iddialar şu ana kadar hiçbir güvenilir ve bağımsız merci tarafından teyit edilmedi. Dünya ve karmaşık petrol piyasası ABD ve onu takip eden bazı ülkelerin tahmin ettiği gibi değil."

Dünya petrol piyasasında üretimin belirleyici olduğunu ifade eden Zengene, gösterişten ibaret işler ve algı operasyonlarıyla İran petrolünden doğan boşluğun telafi edilemeyeceğini savundu.

Zengene, "ABD ve iki komşu ülke İran'ın petrol ihracatını sıfırlamak istiyor. Bu arzu uygulamada gerçekleşemeyecek ham bir hayaldir." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'dan 22 Nisan'da yapılan açıklamada, İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan 8 ülkeye yeni muafiyet hakkı verilmeyeceği duyurulmuştu.

Açıklamada, ABD, Suudi Arabistan ve BAE'nin ortak şekilde küresel enerji piyasalarına tedarik konusunda güvence verdikleri belirtilerek, "İran petrolü piyasadan çekildikten sonra da küresel talebin karşılanacağını garanti etmek üzere bu vakitli adımı atma konusunda mutabık kaldık." ifadesi kullanılmıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de geçen hafta Bakanlar Kurulu toplantısında, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarına destek veren iki Körfez ülkesine, "Nasıl olur da (ABD Başkanı Donald) Trump'a, 'İran'ın petrol ihracatı sıfıra inerse biz telafi ederiz' dersiniz? Bu sözlerin sonuçlarından haberdar mısınız ve bunun İran'a açık bir düşmanlık anlamına geleceğinin farkında mısınız?" sözleriyle tepki göstermişti.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 20:57
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