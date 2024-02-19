Zencefil shot nedir? Nasıl yapılır? Deva bu tarif mide yanmasına iyi gelir! Sağlık sorunları yok oluyor

Konsantre miktarlarda zencefil kökünden (Zingiber officinale) yapılan içecekler olan zencefilli içeceklerin, hastalıkları önlemeye ve bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olduğu iddia edilmektedir. Zencefil iksirleri sağlık camiasında daha yeni popüler hale gelse de, eski zamanlardan beri çeşitli rahatsızlıkları tedavi etmek için zencefil iksirleri kullanılmaktadır. Zencefil etkileyici sağlık özellikleri sunarken, zencefil aşısı yapmanın gerçekten faydalı olup olmadığını merak edebilirsiniz. Sizler için zencefil shot nedir, nasıl hazırlanır anlattık. İşte, zencefil shot nedir:

Zencefil Shot Nedir?

Ginger shot, taze zencefil ile yapılan konsantre içeceklerdir. Malzemeler tarife göre değişir. Bazı shot'lar sadece taze zencefil suyu içerirken diğerleri limon suyu, portakal suyu, zerdeçal, acı biber ve/veya manuka balı içerir. Taze zencefil kökü suyu sıkılarak veya taze, rendelenmiş zencefili limon veya portakal gibi diğer meyve suları ile birleştirerek yapılırlar. Zencefilli shotlar, önceden hazırlanmış veya meyve suyu fabrikalarında veya özel sağlıklı gıda mağazalarında sipariş üzerine yapılır. Ayrıca bir meyve sıkacağı kullanarak, narenciye suyuna taze rendelenmiş zencefil ekleyerek veya bir parça zencefili diğer malzemelerle yüksek güçlü bir karıştırıcıda karıştırarak evde de hazırlayabilirsiniz. Bu güçlü kökün yüksek konsantrasyonları nedeniyle, zencefilli shotlar baharatlı olabilir ve içilmesi nahoş olabilir. Bu nedenle, küçük miktarlarda yapılırlar ve tipik olarak bir veya iki yudumda tüketilirler.

Zencefilli Shotların Potansiyel Sağlık Yararları

Zencefil sağlığınızı birçok yönden artırabilir. Güçlü kanıtlar faydalarını desteklese de, aşılar üzerine araştırmalar sınırlıdır. Aşağıdaki araştırmaların çoğu, yüksek dozda zencefil takviyelerine dayandığından, zencefil aşılarının aynı etkilere sahip olup olmadığı açık değildir.

Güçlü Anti-İnflamatuar Ve Antioksidan Özellikler

Zencefil, vücudunuzu serbest radikaller adı verilen kararsız moleküllerin neden olduğu hasarlardan koruyan maddeler olan çeşitli antioksidanlar da dahil olmak üzere birçok güçlü anti-enflamatuar bileşiğe sahiptir. Örneğin zencefil, tümü güçlü anti-enflamatuar ve antioksidan özelliklere sahip olan zencefiloller, paradoller, seskiterpenler, shogaoller ve zingeron ile doludur. Çok sayıda test tüpü ve hayvan çalışması, zencefil özünün romatoid artrit, inflamatuar bağırsak hastalığı, astım ve bazı kanserler gibi rahatsızlıkları olanlarda iltihaplanmayı azalttığını göstermektedir. İnsan çalışmaları da benzer sonuçları ortaya koyuyor.

Mide Bulantısı Ve Sindirim Sorunlarını Yatıştırabilir

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Zencefil, şişkinlik ve hazımsızlık gibi mide sorunları için yaygın olarak kullanılan doğal bir tedavi yöntemidir. Çalışmalar, zencefil takviyesi almanın midenizdeki gıda hareketini artırmaya, hazımsızlığı iyileştirmeye, şişkinliği azaltmaya ve bağırsak krampını azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermektedir. Zencefil ayrıca bulantı tedavisine yardımcı olmak için kullanılır ve genellikle hem kendileri hem de bebekleri için güvenli olan doğal ve etkili bir mide bulantısı ilacı arayan hamile kadınlar tarafından alınır. Zencefil ayrıca kemoterapi ve ameliyatla ilgili bulantı ve kusmayı hafifletmeye yardımcı olabilir. Ek olarak, hayvan çalışmaları zencefilin mide ülserlerine karşı koruma sağlayabileceğini ve tedavi edebileceğini düşündürmektedir.

Bağışıklık Sağlığına Fayda Sağlayabilir

Güçlü anti-enflamatuar ve antioksidan etkileri nedeniyle, zencefil bağışıklık sağlığını artırabilir. Akut inflamasyon, normal bağışıklık tepkisinin önemli bir parçası olmasına rağmen, kronik inflamasyon, bağışıklık sisteminize zarar verebilir ve potansiyel olarak hastalık şansınızı artırabilir. Antioksidan bakımından zengin yiyecek ve içeceklerin alımını artırmak, örneğin zencefilli içkiler iltihaplanma ile mücadele edebilir ve bağışıklık sisteminizi sağlıklı tutabilir.

Kan Şekeri Kontrolünde Fayda Sağlar

Birkaç çalışma, zencefil takviyelerinin kan şekeri düzeylerini azaltabileceğini ve uzun süreli kan şekeri kontrolünün bir belirteci olan hemoglobin A1c'yi iyileştirebileceğini belirtmektedir.

Kilo Kaybını Artırır

Zencefilin vücut ağırlığını önemli ölçüde azalttığı, açlığı azalttığı ve yiyeceklerin termik etkisini veya sindirim sırasında yaktığınız kalorileri arttırdığı gösterilmiştir.

Antikanser Özellikleri Sergiler

Araştırmalar, zencefilin muhtemelen antioksidan içeriği nedeniyle pankreas kanseri de dahil olmak üzere belirli kanser türlerine karşı korunmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor. Ispanak ve elma gibi ek bileşenlere bağlı olarak, zencefil çekimleri başka sağlık yararları da sağlayabilir.

Zencefil Shot Dezavantajları

Zencefilli bir atış yapmak çoğu insan için genellikle güvenli kabul edilirken, kayda değer bazı potansiyel yan etkiler vardır. Zencefil, özellikle çok miktarda tüketildiğinde kan sulandırıcı etkilere sahip olabilir. Bununla birlikte, bazı çalışmalar zencefilin kan inceltme üzerinde hiçbir etkisinin olmadığını bulduğundan, bu alandaki araştırmalar karışıktır. Zencefil kan şekeri düzeylerini düşürebileceğinden, belirli kan şekeri ilaçları kullanan diyabetli kişiler, büyük dozlarda zencefil tüketme konusunda dikkatli olmalıdır. Bununla birlikte, bu kan şekerini düşürücü etki yalnızca konsantre zencefil takviyeleri ile ilişkilidir, zencefil iğneleri gerekli değildir. Az miktarda meyve suyu veya bal tüketmek zararlı olmasa da, düzenli olarak şeker veya meyve suyu eklenmiş zencefilli şurupları tüketmek, fazla kalori alımına ve kan şekeri sorunlarına neden olabilir.

Evde Zencefil Shot Nasıl Yapılır?

Meyve suyu barları, bazıları spirulina veya acı biber gibi benzersiz malzemeler içerenler de dahil olmak üzere düzenli olarak çeşitli türlerde zencefilli şuruplar yapar. Önceden hazırlanmış zencefilli shotları, özel bakkallardan ve sağlıklı gıda mağazalarından ve çevrimiçi olarak da satın alınabilir. Ancak mutfağınızın rahatlığında kendi zencefilli shotlarınızı yapmak oldukça kolaydır. Meyve sıkacağınız yoksa onun yerine blender kullanabilirsiniz.

24 gram soyulmuş taze zencefil kökünü 1/4 su bardağı (60 ml) taze sıkılmış limon suyuyla birleştirin. Yüksek hızda karıştırın. Karışımı ince bir süzgeçten geçirin ve suyunu ayırın.

Her gün bu zencefil karışımından 30 ml alın ve kalanını buzdolabında hava geçirmez bir şişede saklayın. Yaratıcı olmak istiyorsanız, bir tutam tarçın veya acı biber gibi başka malzemeler eklemeyi deneyin. Pek çok olası lezzet kombinasyonu ve tarif çevrimiçi olarak mevcuttur. Elma suyu, portakal suyu veya bal gibi tatlı malzemeler kullanıyorsanız, şeker alımınızı sınırlamak için yalnızca küçük bir miktarla başlayın.