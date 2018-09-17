Zencefil müthiş bir şifa kaynağı

Binlerce yıldır Çin, Hindistan ve diğer Asya ülkelerinde, birçok hastalığın tedavisinde kullanılan zencefil, aynı zamanda soframızda güzel bir lezzet kaynağıdır. Baharat olarak kullanılır.

Soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklarda bir çay kaşığı toz zencefil bir tatlı kaşığı bal ile karıştırıp macun yapılarak yenildiği zaman insanın içini ısıtarak bronşlarını açar ve temizler. Balgamı söktürür, öksürüğü keser. Zencefil aynı zamanda doğal bir aspirindir; kanı sulandırır, damarları açar, pıhtılaşmayı önler. İyi bir zihin açıcıdır, hafızayı güçlendirir. Zencefil yeni projeler üretmek isteyen insanların ilacıdır, beyni canlandırır. İlaçların mide ve bağırsaklara yaptığı yan etkiyi yok eder. İyi bir bulantı ilacıdır. Zencefilin doğum sonrasında annenin emzirme döneminde, anne sütünü artırıcı ve bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi vardır.

Zencefil yağının hazmı kolaylaştırıcı tesiri vardır. Ayrıca yatıştırıcı ve gaz söktürücü etkiye sahiptir.

Zencefil 1 metre boyunda kamış türünden bir bitkidir. Yapraklar mızrak şeklinde sivri uçlu ve tarçın kokuludur. Çiçekler sarı renkli ve çoğu bir arada bulunurlar. Kuvvetli kokulu ve biraz acımsı lezzetlidir.

Tazesi daha yararlı

Zencefil kuvvetli bir antioksidan.. Düzenli ve ölçülü kullanmak gerek. En iyi yararlanma yolu tazesi.

Seçerken yumuşamış olmamasına dikkat edin. Kesmek açısından düzgün parçaları tercih edin. İri bir bıçak işinizi görür.

Patates soyar gibi temiz bir şekilde kesime hazır hale getirin.



Mümkün olduğunca ince dilimler halinde kesip, bu dilimleri kibrit çöpü ebadında ince ince kıyın. Kolay olması açısından liflere paralel olarak kesmelisiniz. Aksi taktirde ince dilimlemek oldukça güçleşir.

Dilimlediğimiz zencefili bir folyaya sararak buzdolabının dondurucu bölümünde saklayabiliyoruz. Gerektiğinde istediğimiz miktarda çıkartıp çayımızı hazırlamakta kullanabiliriz.



Çayı hazırlamak ise en kolay tarafı. Bir cezve kaynar su hazırlayıp 5-6 kibrit çöpü kadar zencefili bu kaynar suyun içine atıyoruz. 15 dakika kadar demlenmesi gerektiğinden etrafını bir havlu ile sararsak kullanıma kadar soğumasını engellemiş oluruz. Tatlandırmak için içine bal ve limon da ekleyebilirsiniz…