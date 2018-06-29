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Zencefil çayını herkes tüketebilir mi?

Doğanın insanlara sunduğu sonsuz nimetlerden biri de zencefildir. Birçok yemekte kullanılan zencefilin çayı da sağlık açısından çok yararlıdır. Mide bulantısından uykusuzluğa kadar birçok rahatsızlığı gidermede etkilidir.

29 Haziran 2018 Cuma 13:06
Zencefil çayını herkes tüketebilir mi?

Hamilelik döneminin ilk aylarında başlayan sabah bulantıları birçok kadını rahatsız eder. Hamilelik sırasında bulantı yaşayan kişiler rahatlıkla zencefil çayını tüketebilir. Hamilelik sırasında birçok anne adayı ilaç kullanmaktan çekindiğinden zencefil çayı iyi bir alternatiftir.

Daha çok ilerleyen yaşla beraber ortaya çıkan diz ve eklem ağrıları kişiyi rahatsız eder. Vücutta zamanla oluşabilecek iltihaplanmalara çözüm getirmek isteyen kişiler zencefil çayını her gün içebilir.

Sınavlara çalışan ve ezber yapmak zorunda olan öğrenciler zencefil çayı içebilir. Zencefil çayının hafızayı güçlendirici etkisi vardır.
Uyku problemiyle karşı kaşıya kalan kişiler daha rahat uyumak için zencefil çayı içebilir.

Zaman zaman bazı kişilerden ‘Beni araba tutuyor’ cümlesini duymuşsunuzdur. Bunun gibi uçak, araba ve gemide midesi bulanan kişilerin yolculuktan önce zencefil çayı içmesi oldukça yararlı olur.

Her kadın zaman zaman adet ağrısıyla karşı karşıya kalır. Bu ağrıyı yaşayan kadınlar adet gününden 3 gün önce zencefil çayı içmeye başlayabilirler.
Bazıları özellikle kış aylarında el ve ayaklarının ısınmamasından şikayetçi olur.

Bu gibi şikayeti olan kişiler kış boyunca zencefil çayı içebilir. Zencefil çayı kan dolaşımını hızlandırdığından el ve ayakların ısınmasını sağlar.

Bazen kişiler kabızlık sorunuyla karşı karşıya kalabilir. Kabızlık sorunuyla karşılaşan kişiler bu dönem boyunca zencefil çayı tüketebilirler.
Bağışıklık sistemi güçlü olmayan ve sürekli hasta olan kişiler sık sık zencefil çayı içebilir.

Bazı kişiler ağızında çıkan yaralardan ve diş eti hastalıklarından şikayetçi olur. Bu tür rahatsızlıklara sahip olan kişiler rahatsızlık geçene kadar zencefil çayı içebilir.

Genetik olan kalp rahatsızlıklarına eğilimli olan kişiler bu rahatsızlıkları engellemek için zencefil çayını tercih edebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

 

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 13:06
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