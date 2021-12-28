Zencefili çiğ veya pişmiş, taze veya kurutulmuş olsun her şekilde etkilidir. Tatlı ve hafif baharatlı bir tada sahip olan zencefil, unlu mamuller, kızarmış patates ve meyve salatalarında kullanım için idealdir. Ayrıca bitki çayı olarak tüketebilirsiniz.Dünyanın en çok bilinen ve hemen hemen her kültürde kullanılan zencefilin en önemli faydaları arasında bulantı ve ağrıyı hafifletme, osteoartriti tedavi etme, kanseri önleme, artrit tedavisi, solunum yollarını iyileştirme ve şişkinliği azaltma becerisi sayılabilir.

Zencefil çayı nasıl yapılır?

Çay yapacaksanız zencefilin dış kabuğunu soymanız gerekir. 1 su bardağı suya bu miktarda zencefil ekleyip 10 dakika kaynatmalısınız. İçmeden önce içine 1 tatlı kaşığı da bal ilave ederseniz hem çok lezzetli hem de öksürüğe karşı etkili bir çay elde etmiş olursunuz. Zencefil çayını limonlu da yapabilirsiniz.

Zencefilin sindirim sistemi ve mideye faydaları

Zencefil, mide ağrısına ve mide bulantısına karşı etkili olmasının yanı sıra, mide ve bağırsaklardaki gazı söktürür. Diareyi (ishal) önler ve bağırsak bozukluklarını giderir. Kemoterapiden kaynaklanan mide bulantısı ve kusmaya iyi geldiğini gözlemlenmiştir