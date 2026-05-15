Dünya Kongo’daki yeni Ebola salgını hakkında merak edilenler
Yeniakit Publisher
Kongo’daki yeni Ebola salgını şu ana kadar 65 kişinin ölümüne yol açtı; 246 şüpheli vaka tespit edildi.

Afrika’nın en üst düzey halk sağlığı yetkilileri, Kongo’da yeni bir Ebola salgını tespit edildiğini doğruladı.

Cuma günü yapılan açıklamada Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Africa CDC), yeni salgının 65 kişinin ölümüne yol açtığını ve 246 şüpheli vakanın bulunduğunu bildirdi.

Sağlık kriziyle ilgili bilmeniz gerekenler:

 

Salgın nerede başladı?

Şüpheli Ebola vakalarının çoğu, Ituri’nin Mongwalu ve Rwampara sağlık bölgelerinde kayda geçti. Şüpheli vakalar, Ituri eyaletinin başkenti Bunia’da da bildirildi.

Ituri, yol ağının zayıf olduğu, ülkenin uzak doğu kesiminde yer alıyor ve başkent Kinşasa’ya 1.000 kilometreden daha uzak.

Şimdiye kadar bildirilen ölümlerden yalnızca dördü laboratuvarca doğrulanmış vaka; ancak çok sayıda şüpheli vakanın ardından yeni salgın resmen ilan edildi.

 

Yetkililer daha fazla yayılma riskinden endişeli

Africa CDC’ye göre en önemli kaygılardan biri, etkilenen bölgelerin Uganda ve Güney Sudan’a yakın olması. Ituri’nin ana kenti Bunia, Uganda sınırına yakın bir konumda.

Ajans, madencilik faaliyetleri ve güvenlik krizleriyle bağlantılı olanlar dahil, yoğun nüfus hareketliliği nedeniyle de daha fazla yayılma riski bulunduğunu belirtti. Silahlı grupların saldırıları, son bir yılda Ituri eyaletinin bazı bölgelerinde onlarca kişinin ölümüne, binlercesinin de yerinden olmasına yol açtı.

Africa CDC, virüse maruz kalmış olabilecek kişileri bulmak için zamanla yarışan yerel yetkililerin temaslı takibinde de önemli boşluklar bulunduğuna dikkat çekti.

