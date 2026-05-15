Soykırımcı Mladiç'e tahliye çıkmadı

Lahey’deki uluslararası yargı makamı, Bosna savaşının en ağır suçlarından biri olan Srebrenitsa soykırımından müebbet hapse mahkum edilen Ratko Mladiç’in tahliye talebine onay vermedi. Eski Bosnalı Sırp komutanın, ölmek üzere olduğu gerekçesiyle Sırbistan’da tedavi görmek amacıyla yaptığı başvuru mahkeme tarafından reddedildi.

Kararda, Mladiç’in sağlık durumunun son derece ağır olduğu kabul edildi. Ancak buna rağmen Hollanda’daki BM gözaltı birimi ile cezaevi hastanesinde kendisine üst düzey sağlık hizmeti sunulduğu, bu nedenle tahliye için gerekli hukuki zeminin oluşmadığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması Başkanı Graciela Gatti Santana, soykırım suçlusu Ratko Mladiç’in ölmek üzere olduğunu gerekçe göstererek Sırbistan’da tedavi olmak üzere geçici olarak tahliye edilme talebini reddetti. Yargıç Santana, kararında Bosna’daki savaş döneminde Bosnalı Sırp ordusunun eski başkomutanı Ratko Mladiç’in hayatının son evresinde olduğunun doğru olduğunu fakat Hollanda’daki Birleşmiş Milletler (BM) gözaltı birimi ve cezaevi hastanesinde kendisine en yüksek kalitede sağlık hizmeti sunulduğunu belirtti.

Santana kararında ayrıca, "Hollanda’da bulunmayan ve başka yerde sağlanabilecek ilave bir tedavi de söz konusu değildir" ifadelerine başvurdu. Yazılı kararında Mladiç’in durumunun ağır olduğunu kabul eden Yargıç Gatti Santana, diğer yandan savaş suçlusu eski Sırp generalin nitelikli doktorlar, hemşireler ve cezaevi personelinden "kapsamlı ve insancıl" bir tedavi almaya devam ettiğini belirtti.

Kararda, "Kendisi, istisnai bir ziyaret rejiminden yararlanmakta olup, bu durum arkadaşları ve ailesiyle sık sık temas kurmasına imkan sağlamaktadır. Ayrıca, aile üyelerinin son anlarında yanında bulunabilmesi imkanı da sağlanmaktadır" ifadeleri kullanıldı. Avukatları, bu ayın başlarında Mladiç’in uzun süredir yatağa ve tekerlekli sandalyeye bağımlı durumda olduğunu söylemişlerdi. Geçtiğimiz ay oğluyla yaptığı bir telefon görüşmesi sırasında felç geçirdiğinden şüphelenilen Mladiç’in neredeyse konuşamayacak hale geldiği duyurulmuştu.

Bosna Hersek’te Sırbistan sınırı yakınlarındaki Srebrenitsa’da binlerce Müslümanın sistematik bir şekilde öldürülmesinde sorumluluğu olan Mladiç’in avukatları, Srebrenitsa Soykırımını inkar eden Bosnalı Sırp otoriteler ve Sırbistan tarafından halen kahraman olarak görülen Mladiç’in Sırpça konuşulan bir hastane ya da bakımevine geçici ya da şartlı tahliye edilmesini talep etmişlerdi.

Sırbistan hükümeti de Mladiç’in tahliye edilmesi halinde mahkemeye gerekli güvenceleri vermeye hazır olduklarını belirtmişti. Mladiç komutasındaki Bosnalı Sırp güçleri, Hırvat ve Boşnak güçlerine karşı savaşta Bosna Hersek’te etnik temizlik operasyonları yürütmüş, başkent Saraybosna’da yakın tarihin en uzun süreli kuşatmasında 10 binden fazla kişinin ölümüne yol açmış, Bosna’nın doğusunda birçok kentte zulüm ve katliamlar yapmış, sadece Srebrenitsa’da en az 8 bin erkek ve çocuğun katledildiği bir soykırım gerçekleştirmişti. Bosna’da 100 binden fazla insanın öldürüldüğü ve yaklaşık iki milyon kişinin yerinden edildiği savaşın ardından ortadan kaybolan Mladiç, 16 yıl firarda kaldıktan sonra 2011’de Sırbistan’da yakalanmış ve 2012’de Lahey’de yargılanmaya başlanmıştı.

2017’de soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan mahkum edilerek müebbet hapis cezasına çarptırılan Mladiç hakkındaki ceza, 2021’deki temyiz sürecinde de onanmıştı.