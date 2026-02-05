  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Başkan Erdoğan’dan Mısır’da tarihi açıklamalar: Ticaret hacmi 15 milyar dolara yükseldi İki sapığın ortak avukatı! FETÖ Elebaşı Gülen ile Sapık Epstein'i Aynı kişi savundu Casusluk soruşturmasında flaş gelişme! İmamoğlu hakkına hapis istemi Kemalistlere soruyoruz ama cevap yok! İskilipli Atıf Hoca vatana nasıl ihanet etti? MHP'den ‘Öcalan’a umut hakkı’ açıklaması: Tüm partilerle uzlaştık! Canavar kardeşlerin Müslüman nefreti kan davası başlattı: Kız kardeşlerini ve eniştelerini kürekle öldürdüler! Savcıları Tehdit Eden CHP'li Gökhan Günaydın'ın Kirli Arşivi Patladı: Ödülü FETÖ İmamından Almış! THY uçağında teknik arıza: Yolcu uçağı Hindistan'a acil iniş yaptı! Budizmin lideri Dalai Lama mide bulandırdı! Harekete geçtiler! ‘Saldırıya uğrarsak ilk hedefimiz o ülke'
Dünya Zelensky: Yakın gelecekte savaş esirlerinin takasını bekliyoruz
Dünya

Zelensky: Yakın gelecekte savaş esirlerinin takasını bekliyoruz

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Zelensky: Yakın gelecekte savaş esirlerinin takasını bekliyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Abu Dabi'de devam eden üçlü müzakerelerin ardından müjdeli haberi verdi. Zelensky, yakın bir tarihte Rusya ile kapsamlı bir savaş esiri takasının gerçekleşmesini beklediklerini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki diplomatik gelişmeleri değerlendirdiği günlük görüntülü mesajında, kamuoyuna önemli açıklamalarda bulundu. Müzakere masasındaki son durumu paylaşan Zelensky, önceliklerinin esir tutulan vatandaşlarını kurtarmak olduğunu vurguladı.

ABU DABİ'DE KRİTİK PAZARLIK: TAKAS YAKIN

ABD, Ukrayna ve Rusya arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yürütülen üçlü müzakere turlarının devam ettiğini belirten Zelensky, görüşmelerin yarın da süreceğini ifade etti. Müzakere heyetinden aldığı bilgileri aktaran Ukrayna lideri, "Önemli bir adım atılmak üzere. Yakın gelecekte savaş esirlerinin takasını bekliyoruz. Bizim için en büyük öncelik, esirlerimizi bir an önce evlerine geri getirmektir" dedi.

"SALDIRGANA TAVİZ VERİLMEMELİ" MESAJI

Savaşın sona ermesi için Ukrayna'nın samimi bir istek duyduğunu ancak asıl adım atması gereken tarafın Rusya olduğunu söyleyen Zelensky, müttefiklerine de baskı çağrısında bulundu. Rusya'ya herhangi bir taviz verilmemesi gerektiğini savunan Zelensky, "Saldırgana hiçbir ödül verilmemeli. Eğer saldırgan bir şekilde ödüllendirilirse, Rusya eninde sonunda her türlü anlaşmayı yeniden bozacaktır. Müttefiklerimiz baskıyı artırmalıdır" uyarısını yaptı.

 

Almanya’dan geri adım: Ukrayna’ya Patriot verilmeyecek
Almanya’dan geri adım: Ukrayna’ya Patriot verilmeyecek

Dünya

Almanya’dan geri adım: Ukrayna’ya Patriot verilmeyecek

Ukrayna'ya bir satış daha! Yakında yalnız kalırsa şaşırmayın!
Ukrayna'ya bir satış daha! Yakında yalnız kalırsa şaşırmayın!

Dünya

Ukrayna'ya bir satış daha! Yakında yalnız kalırsa şaşırmayın!

Rusya, Ukrayna'da 7 yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu
Rusya, Ukrayna'da 7 yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu

Dünya

Rusya, Ukrayna'da 7 yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu

Dünyanın gözü Abu Dabi’de: ABD, Rusya ve Ukrayna barış için aynı masada!
Dünyanın gözü Abu Dabi’de: ABD, Rusya ve Ukrayna barış için aynı masada!

Dünya

Dünyanın gözü Abu Dabi’de: ABD, Rusya ve Ukrayna barış için aynı masada!

Avrupa'dan Ukrayna'ya askeri yığınak! Rusya'dan ilk tepki geldi
Avrupa'dan Ukrayna'ya askeri yığınak! Rusya'dan ilk tepki geldi

Gündem

Avrupa'dan Ukrayna'ya askeri yığınak! Rusya'dan ilk tepki geldi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23