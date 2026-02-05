Zelensky: Yakın gelecekte savaş esirlerinin takasını bekliyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki diplomatik gelişmeleri değerlendirdiği günlük görüntülü mesajında, kamuoyuna önemli açıklamalarda bulundu. Müzakere masasındaki son durumu paylaşan Zelensky, önceliklerinin esir tutulan vatandaşlarını kurtarmak olduğunu vurguladı.

ABU DABİ'DE KRİTİK PAZARLIK: TAKAS YAKIN

ABD, Ukrayna ve Rusya arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yürütülen üçlü müzakere turlarının devam ettiğini belirten Zelensky, görüşmelerin yarın da süreceğini ifade etti. Müzakere heyetinden aldığı bilgileri aktaran Ukrayna lideri, "Önemli bir adım atılmak üzere. Yakın gelecekte savaş esirlerinin takasını bekliyoruz. Bizim için en büyük öncelik, esirlerimizi bir an önce evlerine geri getirmektir" dedi.

"SALDIRGANA TAVİZ VERİLMEMELİ" MESAJI

Savaşın sona ermesi için Ukrayna'nın samimi bir istek duyduğunu ancak asıl adım atması gereken tarafın Rusya olduğunu söyleyen Zelensky, müttefiklerine de baskı çağrısında bulundu. Rusya'ya herhangi bir taviz verilmemesi gerektiğini savunan Zelensky, "Saldırgana hiçbir ödül verilmemeli. Eğer saldırgan bir şekilde ödüllendirilirse, Rusya eninde sonunda her türlü anlaşmayı yeniden bozacaktır. Müttefiklerimiz baskıyı artırmalıdır" uyarısını yaptı.