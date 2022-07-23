Zelenskiy'den 'Rusya' çıkışı! 'Vaatlerini yerine getirmemenin yollarını buluyorlar'

Rus ordusu Ukrayna’nın Odessa Limanı'na saldırı düzenledi.

Saldırıdan sonra açıklamada bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nı ihlal ettiğini belirterek, "Rusya 'vaatlerini yerine getirmemenin' yollarını buluyor." dedi.

Zelenskiy yaptığı açıklamada, "Bu sadece bir şeyi kanıtlıyor; Rusya ne söylerse söylesin, ne vaat ederse etsin, bunu uygulamamanın yollarını bulacaktır." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ise yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Ruslar sistematik olarak gıda krizi oluşturuyor ve insanları mağdur etmek için her şeyi yapıyor. Kıtlık terörü devam ediyor. Dünya harekete geçmeli. Gıda güvenliğini garantiye almanın iki yolu var, bunlar Rusya'ya karşı etkili yaptırımlar ve Ukrayna için daha fazla silah gönderilmesi.

Ne olmuştu?

Ukrayna Güney Harekat Komutanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, "Düşman Kalibr seyir füzeleri ile Odessa deniz ticaret limanına saldırdı. Füzelerde 2'si hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü, 2'si limanın altyapısına isabet etti." ifadeleri kullanılmıştı.