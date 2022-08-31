Zelenskiy'den flaş çağrı: Bunu yasaklayın
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Çekya’da düzenlenen Forum 2000’de yaptığı konuşmasında, “Tek bir Rus devlet televizyon kanalının AB topraklarında çalışmasına izin verilmemeli” dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Çekya’da düzenlenen Forum 2000’de yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği'ne (AB) tüm Rus devlet televizyon kanallarını ve propaganda yapanları yasaklamaya çağırdı.
Zelenskiy, "Tek bir Rus propaganda tüccarı AB topraklarında kalmamalı. Tek bir Rus devlet televizyon kanalının AB topraklarında çalışmasına izin verilmemeli" dedi.