Sağlık
Sağlık

Kaç kişi organ bağışçısı oldu? Sağlık Bakanı Memişoğlu açıkladı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Kaç kişi organ bağışçısı oldu? Sağlık Bakanı Memişoğlu açıkladı

4 ay önce hayata geçirilen kanun değişikliğiyle organ bağışı süreçlerini dijitalleştirerek çok daha kolay bir hale getirdiklerini belirten Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "O günden bugüne 64 bin 195 vatandaşımız, e-Devlet ve e-Nabız üzerinden dijital vasiyetlerini oluşturarak organ bağışçısı oldu." dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, her bağışın yeni bir hayat olduğunu vurguladı.

Dört ay önce hayata geçirilen kanun değişikliğiyle organ bağışı süreçlerini dijitalleştirerek çok daha kolay bir hale getirdiklerini anımsatan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"O günden bugüne, 64 bin 195 vatandaşımız, e-Devlet ve e-Nabız üzerinden dijital vasiyetlerini oluşturarak organ bağışçısı oldu. 186 bin 445 doku ve organ, gelecek için umuda dönüştü. Paylaşmanın ve bir olmanın manevi iklimini yaşadığımız mübarek ramazan ayında, iyiliği birlikte büyütelim. Vasiyetiniz bir cana şifa, bir aileye umut olsun"

