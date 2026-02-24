Vahdet Vakfı’ndan seküler yobazlara tepki! “Anadolu’nun mayası İslam’dır”

Akit’e konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Vahdet Vakfı Ankara Temsilcisi Alparslan Aydar, “Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin yayınladığı genelge ile gönüllük esas olmak üzere Ramazan Etkinlikleri düzenlenebileceğini ifade edince Müslümanların kıblesi olan Kabe ile derdi olanlar adeta çıldırmış ve eski panik atak günlerine geri dönmüşlerdir” dedi.

“TÜM DARBELER ATATÜRKÇÜLÜK ADINA YAPILMIŞ, ATATÜRK İSTİSMAR EDİLMİŞTİR”

“Halkının büyük çoğunluğu Müslüman olan bir ülkede eğitim sisteminin omurgasını laiklik bahanesiyle İslâm oluşturamaz” diyen Aydar şunları söyledi: “Eğitimin ideolojiden arındırılması gerektiği iddiasında olanlar da çok iyi bilirler ki Kemalizm Türkiye'deki eğitim sisteminin temel ideolojisidir. İslâm'ın eğitim sisteminden uzak tutulmasını, dinin insanlar tarafından suistimal edilebileceği ihtimaliyle gerekçelendirirler. Oysa tüm darbeler Atatürkçülük adına yapılmış, bir başka ifadeyle Atatürkçülük suistimal edilmiştir. Buna rağmen Kemalistlerimiz Atatürkçülüğün eğitim müfredatından çıkartılmasına razı olmazlar. Bu milletin en temel değeri olan İslâm’ın şekil verdiği hemen her teklif bilimsellik adına reddedilir. Karşı oldukları Yahudilik ya da Hristiyanlık değil İslâm'dır. Kemalist öğretilerle yetiştirilen insanların hataları ne hikmetse İslâm'a fatura edilir. Oysa eğitim sistemimiz resmî ideolojinin arzu ettiği insan tipi yetiştirmek üzerinde kurgulanmıştır. Bu çelişkiyi açıklamak kolay değildir”

“ANADOLU’NUN MAYASI İSLÂM'DIR”

Alparslan Aydar şöyle devam etti: “Ramazan ayında bile Müslümanların etkinlikler marifetiyle Ramazan'ı ihya etmesine tahammül edemedikleri ortada olmasına karşın laiklik söylemi sadece Müslümanlara olan nefretlerini perdeleyen bir paravandan ibarettir. Müslüman oldukları günden bugüne İslam kültürü ile yoğrulan ve o günden bugüne aynı itikat üzere yaşayan Türkler Anadolu'yu bir Türk - İslam yurdu yapmak için 1071'den bugüne çok ağır bedeller ödemiştirler. Son dönemde ortaya çıkan; İslam'ın yerine Türklüğü ve bilimi bir din gibi algılayan Batı hayranı nevzuhur tipler, bu toprakların yabancısıdır. Kendi insanına böylesine yabancılaşmış bu tiplerin bu topraklarda bir geleceği olamaz. Zira Anadolu’nun mayası İslâm'dır”