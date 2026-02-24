  • İSTANBUL
Kadın - Aile
9
Yeniakit Publisher
Diyetisyenler, tuzun vücutta su tutulumu... Tuz tüketimi nasıl azaltılır?
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Diyetisyenler, tuzun vücutta su tutulumu... Tuz tüketimi nasıl azaltılır?

Birçok hastalığın ana sebeplerinden biri olan tuz için uzmanlara kulak verilmeli.

Son yıllarda, yemeğe tuz eklemenin sağlık üzerindeki etkileri hakkında çeşitli tartışmalar yapılıyor. Uzmanlar, tuzun aşırı tüketiminin sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtirken, yemeğe tuzla başlamakla ilgili uyarılarda bulunuyor. Peki, bu alışkanlık sağlıklı mı?

Yemeğe tuzla başlamak, birçok kişinin günlük alışkanlıkları arasında yer alıyor. Ancak, bu alışkanlığın sağlık üzerindeki etkileri üzerine yapılan araştırmalar, tuzun vücutta çeşitli olumsuz sonuçlara yol açabileceğini gösteriyor. Tuzun aşırı tüketimi, özellikle kalp ve böbrek sağlığı açısından ciddi riskler oluşturabiliyor.

Diyetisyenler, tuzun vücutta su tutulumuna yol açarak yüksek tansiyon (hipertansiyon), kalp hastalıkları ve böbrek sorunlarına neden olabileceğini ifade ediyor. Ayrıca, tuzun kan damarlarını daraltarak kalp yükünü artırabileceğini belirtiyorlar. Uzmanlar, günlük tuz alımının Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından önerilen 5 gramı geçmemesi gerektiğini vurguluyor.

Yemeğe tuzla başlamak, kişilerin tuz alımını artırarak bu sınırın aşılmasına sebep olabiliyor. Diğer bir deyişle, tuz eklemek, yemeklerin lezzetini arttırsa da, sağlıklı bir beslenme düzeninde tuzun kontrollü şekilde kullanılması önemlidir.

Diyetisyenler, tuzun yerine daha sağlıklı baharatlar ve doğal lezzet artırıcıların kullanılabileceğine dikkat çekiyor. Limon, zeytinyağı, baharatlar, taze otlar ve sirke, yemeklerin lezzetini artırarak tuz ihtiyacını azaltabilir. Ayrıca, yemeğe tuz eklemeden önce, tuzlu gıdalara (örneğin peynir, zeytin, salamura sebzeler) dikkat edilmesi gerektiği ifade ediliyor.

Tuz Alımını Azaltmak İçin Basit İpuçları: Yavaş yavaş azaltın: Yemeğe tuz eklemeyi bir anda bırakmak yerine, zamanla tuz miktarını azaltmak daha sağlıklı olabilir. Doğal tatlar kullanın: Tuz yerine, kekik, biberiye, zerdeçal, kimyon gibi baharatlar kullanarak yemeklerinizi tatlandırabilirsiniz. Paketli gıdalardan kaçının: Hazır yemekler ve paketli atıştırmalıklar genellikle yüksek tuz içeriğine sahiptir. Ev yapımı yemekleri tercih ederek tuz alımını kontrol edebilirsiniz.

Sosları dikkatli kullanın: Ketçap, mayonez gibi hazır soslar da tuz açısından zengindir. Bu nedenle, ev yapımı soslar daha sağlıklı bir seçenek olabilir.

Tuz, vücut için bazı önemli fonksiyonlara sahiptir. Elektrolit dengesini sağlamak, kas fonksiyonlarını desteklemek ve sinir iletimini düzenlemek gibi önemli rolleri bulunur. Ancak, bu faydaları sağlamak için aşırıya kaçmamak ve tuzu dengeli şekilde kullanmak gereklidir.

