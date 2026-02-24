  • İSTANBUL
Gündem
5
Yeniakit Publisher
O ilimizde lapa lapa kar yağdı
Giriş Tarihi:

O ilimizde lapa lapa kar yağdı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde lapa lapa kar yağışı etkili oldu.

#1
Foto - O ilimizde lapa lapa kar yağdı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde lapa lapa yağaş kar kısa sürede çevreyi beyaza bürüdü.

#2
Foto - O ilimizde lapa lapa kar yağdı

İlçede bir haftadır etkili olan sıcak hava sonucu karlar erirken, bugün akşam saatlerinde yeniden kar yağışı başladı.

#3
Foto - O ilimizde lapa lapa kar yağdı

Akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ilçeyi kısa sürede beyaza bürüdü. Özellik İpekyolunda bulunan sürücüler kar ve sisten dolayı ilerlemekte zorlanırken, yetkililer hız limitlerine dikkat edilmelerini istedi.

#4
Foto - O ilimizde lapa lapa kar yağdı

Öte yandan, karla mücadele ekipleri olumsuz bir durum için hazır bekleniyor.

