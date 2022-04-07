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Dünya Zelenskiy'den bomba çıkış: Küreselci siyonist çetelere mesaj! 'Büyük İsrail olmak istiyoruz'
Dünya

Zelenskiy'den bomba çıkış: Küreselci siyonist çetelere mesaj! 'Büyük İsrail olmak istiyoruz'

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, savaşın ardından en büyük meselelerinin güvenlik olacağını söyledi. El Cezire'nin aktardığı habere göre Ukrayna lideri, savaştan sonra İsviçre gibi liberal bir görünüme sahip olmayacaklarını, "kendi yüzüne sahip büyük bir İsrail olacaklarını" dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-07 13:29:00 - 2022-04-07 13:32:23
Zelenskiy'den bomba çıkış: Küreselci siyonist çetelere mesaj! 'Büyük İsrail olmak istiyoruz'

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, savaşın ardından en büyük meselelerinin güvenlik olacağını söyledi.

Zelenskiy, Ukrayna medyasına yaptığı açıklamalarda, savaşın ardından "her kurumda, sinemalarda, marketlerde silahlı güçlerin bulunacağını" kaydetti.

El Cezire'nin aktardığı habere göre Ukrayna lideri, savaştan sonra İsviçre gibi liberal bir görünüme sahip olmayacaklarını, "kendi yüzüne sahip büyük bir İsrail olacaklarını" dile getirdi.

İsrail'de de silahlı Yahudi yerleşimciler, "ülkenin güvenliğini sağlama" gerekçesiyle, yerleşim alanlarında ağır silahlarla silahlanmış olarak geziyor.

Söz konusu yerleşimciler, Filistinli Müslümanlara karşı keyfi saldırılara ve katliamlara imza atıyor.

Kaynak: Mepa News

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