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Dünya Zelenskiy'den AB açıklaması: Bu bir zaferdir
Dünya

Zelenskiy'den AB açıklaması: Bu bir zaferdir

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Birliği ülkelerinin liderlerinin, Ukrayna'ya 'aday ülke' statüsü vermesini zafer olarak tanımladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-24 01:13:00 -
Zelenskiy'den AB açıklaması: Bu bir zaferdir

Zelenskiy, Ukrayna'ya "aday ülke" statüsü verilmesi kararına ilişkin Instagram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, "Bu bir zaferdir. 120 gün, 30 yıl bekledik." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin geleceğinin AB'de olduğunu belirten Zelenskiy, "Bu, Ukrayna ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerde benzersiz ve tarihi bir andır. Ukrayna'nın geleceği AB'de." dedi.

Ülkesinin Rusya'ya karşı savaştığını hatırlatan Zelenskiy, bir yandan zaferi elde etmek, diğer yandan AB üyesi olmak için durmadan çalışacaklarını kaydederek "Ama kesinlikle kazanacağız." diye konuştu.

Öte yandan AB liderlerinin Brüksel'deki zirve toplantısına video konferans yoluyla hitap eden Zelenskiy, Ukrayna'yı destekleyen tüm liderlere teşekkür etti.

Söz konusu kararın, bugün Rusya'ya karşı kendini savunan Ukrayna'ya destek vermek anlamına geldiğini söyleyen Zelenskiy, "Devletimizin 30 yıllık bağımsızlığı için Ukrayna için en önemli kararlardan biri ancak bu karar sadece Ukrayna için geçerli değil. Bu, Avrupa'yı güçlendirmeye yönelik." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ve Moldova'ya "aday ülke" statüsü verilmesi

AB ülkelerinin liderleri, bugün Ukrayna ve Moldova'ya "aday ülke" statüsü verilmesini kararlaştırmıştı. Karar, AB liderlerinin Brüksel'deki zirve toplantısı devam ederken açıklanmıştı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medyadaki Ukraynaca ve Rumence açıklamasında, kararı "tarihi" şeklinde nitelendirmişti.

"Bugünkü karar AB yolunda çok önemli bir adımı ifade ediyor." diyen Michel, Ukrayna ve Moldova halklarını tebrik etmişti.

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Yorumlar

ömer

seninde sonun mussoliniden farklı olmaz ülkeni mahvettin......1940'ta Mussolini, Nazi Almanyası tarafında ülkesini II. Dünya Savaşı'na soktu; ancak kısa süre sonra askeri başarısızlıkla karşılaştı. 1943 sonbaharında, kuzey ve orta İtalya'da Alman kukla devletinin lideri haline geldi ve güneyden Müttefiklerin ilerlemesi ve partizanlarla giderek şiddetlenen bir iç çatışmayla karşı karşıya kaldı. Nisan 1945'te, Müttefiklerin kuzey İtalya'daki son Alman savunmasını kırması ve şehirlerdeki partizanların genel ayaklanmasıyla, Mussolini'nin durumu savunulamaz hale geldi. 25 Nisan'da ikamet ettiği Milano'dan ayrıldı ve İsviçre sınırına kaçmaya çalıştı. O ve metresi Clara Petacci, 27 Nisan'da Como Gölü'ndeki Dongo köyü yakınlarında yerel partizanlar tarafından yakalandı. Mussolini ve Petacci, ertesi gün öğleden sonra, Adolf Hitler'in intiharından iki gün önce idam edildi. Mussolini ve Petacci'nin cesetleri Milano'ya götürüldü ve büyük bir öfkeli kalabalığın karşısında fiziksel olarak taciz edilmesi için Piazzale Loreto adlı bir banliyö meydanına bırakıldı. Daha sonra meydandaki bir benzin istasyonunun çatısındaki metal bir kirişten baş aşağı asıldılar. Cesetler dövüldü, vuruldu ve çekiçle vuruldu..

Sivaslı

bu Yahudi zelenski ülkesini mahvetti şimdi çıkmış seviniyor tam geri zekalı Amerikan maşası
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