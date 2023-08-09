  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Zelenskiy: Savaşı Rus topraklarına taşımak istemiyoruz
Dünya

Zelenskiy: Savaşı Rus topraklarına taşımak istemiyoruz

Yeniakit Publisher
2023-08-09 03:52:00 -
Zelenskiy: Savaşı Rus topraklarına taşımak istemiyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin Rusya’ya karşı başlattığı saldırının yavaş ilerlediğini belirterek, savaşı Rusya topraklarına taşımak istemediklerini söyledi.

Zelenskiy, Latin Amerika basın kuruluşlarına verdiği röportajda, güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna ordusunun Rus askeri güçlerine daha önce karşı saldırı başlattığına dikkati çeken Zelenskiy, "Saldırı zor ve muhtemelen birilerinin istediğinden daha yavaş ilerliyor." dedi.

Ellerindeki silahların yetersiz ve bu nedenle savaşmanın "çok zor" olduğunu belirten Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna topraklarından çıkması gerektiğini vurguladı.

Zelenskiy, "Ukrayna, savaşı Rus topraklarında devam ettirmeyi planlamıyor. Böyle bir hedefimiz hiçbir zaman olmadı. Kendi topraklarımızı işgalden kurtaracağız." diye konuştu.

Barış formülü

Ukrayna'da barışın tesisine ilişkin bir formül geliştirdiklerine dikkati çeken Zelenskiy, "Bu formül, Ukrayna'da barışın sağlanmasının en doğru ve tek diplomatik yoludur." ifadesini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Zelenskiy, bu formülün dünyadaki meselelerin çözüm sürecinde kullanılabileceğini söyledi.

Ukrayna topladığı para miktarını açıkladı
Ukrayna topladığı para miktarını açıkladı

Dünya

Ukrayna topladığı para miktarını açıkladı

Rus füzeleri Ukrayna motor sanayiini hedef aldı
Rus füzeleri Ukrayna motor sanayiini hedef aldı

Dünya

Rus füzeleri Ukrayna motor sanayiini hedef aldı

Ukrayna'da 499 çocuk öldü
Ukrayna'da 499 çocuk öldü

Dünya

Ukrayna'da 499 çocuk öldü

Ukrayna kritik bölgeyi füzelerle vurdu!
Ukrayna kritik bölgeyi füzelerle vurdu!

Dünya

Ukrayna kritik bölgeyi füzelerle vurdu!

Rusya ve Ukrayna'dan peş peşe açıklamalar
Rusya ve Ukrayna'dan peş peşe açıklamalar

Dünya

Rusya ve Ukrayna'dan peş peşe açıklamalar

Kritik Ukrayna-Rusya savaşı zirvesi sona erdi
Kritik Ukrayna-Rusya savaşı zirvesi sona erdi

Dünya

Kritik Ukrayna-Rusya savaşı zirvesi sona erdi

Ukrayna Rus tankerini vurmuştu! Moskova'dan misilleme sözü
Ukrayna Rus tankerini vurmuştu! Moskova'dan misilleme sözü

Dünya

Ukrayna Rus tankerini vurmuştu! Moskova'dan misilleme sözü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

yakıcı

bak palyoço Rusya senin gibi müptezekleri iki dakikada dubarasını keser kerç köprüsünün altında yumuşak iş sahibi yapar batıya bu kadar güvenip durma adam ol akıllı ol vatandaşlarınada zulüm ettirme
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23