Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine saldırması halinde tüm Ukraynalıların savaşacağını belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy verdiği röportajda, Rusya'nın Kırım'dan ülkesine saldırması halinde çok kötü bir durumun ortaya çıkacağını belirtti.

Zelenskiy, bu olasılığa karşı olduğunu ve hayal bile etmek istemediğini belirterek, "Umarım bu mümkün olmaz. Yoksa büyük bir savaş olur. Hiçbir yere gitmeyeceğiz, hepimiz savaşacağız. Erkekler ve kadınlar. hepsi seferber edilecek. " değerlendirmelerde bulundu.

Zelensky, şu anda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bire bir görüşme yapılmasına gerek olmadığını belirterek, "Normandiya Dörtlüsü Liderlik Danışmanları toplantısı ertelenmeye devam ederse kesinlikle onunla görüşeceğim. Ukrayna, tüm karmaşık sorunları onunla çözmem gerekiyor. " ifadeleri kullandı.

Donbas krizinin çözümüne ilişkin Minsk anlaşmasının terk edilmesi gerektiğini bizzat ifade eden Zelensky, durumun o kadar basit olmadığını ve anlaşmadan çıkarsa Avrupa'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımları kaldırabileceğini vurguladı.