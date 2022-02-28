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Dünya Zelenskiy Rus askerlere seslendi: Hayatınızı kurtarın
Dünya

Zelenskiy Rus askerlere seslendi: Hayatınızı kurtarın

Ukrayna Devlet Başkan Vladimir Zelenskiy ülkesine saldıran Rus askerlere seslendi. Zelenskiy "Silahlarınızı bırakın ve gidin. Komutanlarınıza, propagandacılarınıza inanmayın. Sadece hayatınızı kurtarın" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-28 12:32:00 -
Zelenskiy Rus askerlere seslendi: Hayatınızı kurtarın

Kanla beslenen diktatör Vladimir Putin'in emriyle Rus ordusu, Avrupa'nın göbeğinde Ukrayna topraklarını işgal ediyor.

Savaşın 5. gününde topraklarını terk etmeyerek direnen ve halkına öncülük eden Ukrayna Devlet Başkan Vladimir Zelenskiy ülkesine saldıran Rus askerlere seslendi.

Zelenskiy "Silahlarınızı bırakın ve gidin. Komutanlarınıza, propagandacılarınıza inanmayın. Sadece hayatınızı kurtarın" dedi.

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