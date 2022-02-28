Zelenskiy Rus askerlere seslendi: Hayatınızı kurtarın
Ukrayna Devlet Başkan Vladimir Zelenskiy ülkesine saldıran Rus askerlere seslendi. Zelenskiy "Silahlarınızı bırakın ve gidin. Komutanlarınıza, propagandacılarınıza inanmayın. Sadece hayatınızı kurtarın" dedi.
Kanla beslenen diktatör Vladimir Putin'in emriyle Rus ordusu, Avrupa'nın göbeğinde Ukrayna topraklarını işgal ediyor.
Savaşın 5. gününde topraklarını terk etmeyerek direnen ve halkına öncülük eden Ukrayna Devlet Başkan Vladimir Zelenskiy ülkesine saldıran Rus askerlere seslendi.
Zelenskiy "Silahlarınızı bırakın ve gidin. Komutanlarınıza, propagandacılarınıza inanmayın. Sadece hayatınızı kurtarın" dedi.