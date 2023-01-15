  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Zelenskiy duyurdu! Sayı yükseldi
Dünya

Zelenskiy duyurdu! Sayı yükseldi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun, Dnipro kentine düzenlediği füze saldırısı sonucu hayatını kaybeden sivillerin sayısının 25'e yükseldiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-15 19:22:00 -
Zelenskiy duyurdu! Sayı yükseldi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun, Dnipro kentine düzenlediği füze saldırısı sonucu hayatını kaybeden sivillerin sayısının 25'e yükseldiğini belirtti.

Zelenkiy, Telegram hesabından yaptığı yazılı paylaşımında, dün Dnipro'daki 9 katlı bir konuta Rus füzesinin isabet etmesinin ardından yaşamını yitirenlerin sayısı ile enkaz alanında devam eden arama ve kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Saldırı sonucu yaşamını yitiren sivillerin sayısının 25'e çıktığını aktaran Zelenskiy, ölenler arasında bir çocuğun da olduğunu ifade etti.

Zelenskiy, 13'ü çocuk 73 kişinin yaralandığı saldırının ardından 6 çocuğun enkazdan kurtarıldığını anımsattı.

Saldırıda birçok sivilin hayatını kaybetmesi nedeniyle Dnipro'da 3 günlük yas ilan edildi.

Arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü enkaz alanında evsiz kalan siviller için çadırlar kuruldu.

Saldırıdan önce yaklaşık 400 sivilin yaşadığı konutun çevresinde kurulan masalarda sıcak çay, kahve ve yemek ikram ediliyor.

Ukrayna'dan flaş açıklama: Topraklarımızı tamamen geri alacağız
Ukrayna'dan flaş açıklama: Topraklarımızı tamamen geri alacağız

Dünya

Ukrayna'dan flaş açıklama: Topraklarımızı tamamen geri alacağız

Rusya ve Ukrayna arasında esir takası
Rusya ve Ukrayna arasında esir takası

Dünya

Rusya ve Ukrayna arasında esir takası

Rusya'nın '600'den fazla Ukrayna askerini öldürdük' açıklamasına cevap geldi
Rusya'nın '600'den fazla Ukrayna askerini öldürdük' açıklamasına cevap geldi

Dünya

Rusya'nın '600'den fazla Ukrayna askerini öldürdük' açıklamasına cevap geldi

Ukrayna'da savaşın dozu arttı! Zelenskiy son durumu açıkladı
Ukrayna'da savaşın dozu arttı! Zelenskiy son durumu açıkladı

Dünya

Ukrayna'da savaşın dozu arttı! Zelenskiy son durumu açıkladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23