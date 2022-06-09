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Dünya Zelenskiy: Bu olursa milyonlarca insan ölebilir
Dünya

Zelenskiy: Bu olursa milyonlarca insan ölebilir

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, "Rusya'nın, Ukrayna'nın Karadeniz limanlarına yönelik ablukası devam ederse, milyonlarca insan açlıktan ölebilir" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-09 11:58:00 -
Zelenskiy: Bu olursa milyonlarca insan ölebilir

Rusya'nın, Ukrayna tahılının ihracatına engel olduğu tartışmaları sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yeni bir açıklamada bulundu.

Devlet Başkanı Zelenskiy açıklamasında, "Rusya, Ukrayna'nın Karadeniz limanlarını engelledi ve böylece dünya korkunç bir gıda krizinin eşiğine geldi. Küresel pazarda dengeleyici rol oynayan buğday, mısır, bitkisel yağ ve diğer ürünlerimizi ihraç edemiyoruz. Bu, ne yazık ki onlarca ülkenin gıda kıtlığı ile karşı karşıya kalabileceği anlamına geliyor. Rusya'nın Karadeniz limanlarına yönelik ablukası devam ederse milyonlarca insan açlıktan ölebilir" dedi.

Zelenskiy'nin, Ukrayna limanlarına yönelik Rus ablukasının nasıl kaldırılacağı konusunda İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve diğer liderlerle görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi.

Rusya'nın engel olduğu gerekçesiyle Ukrayna'daki 20 milyon tondan fazla tahılın ihracat edilmediği ifade edilmişti.

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Yorumlar

İ. Keskin

Gpdrve kvkk nedir? Sayfanızı kaplıyor.

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Sonunda açıkladılar bu savaşın gerçek sebebini
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