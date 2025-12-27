  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya Zelenski’den Moskova’ya net mesaj: Ateşkes yoksa sandık da yok!
Dünya

Zelenski’den Moskova’ya net mesaj: Ateşkes yoksa sandık da yok!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Zelenski’den Moskova’ya net mesaj: Ateşkes yoksa sandık da yok!

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD Başkanı Trump ile yapacağı kritik görüşme öncesi barış planı için sandığı işaret etti. Zelenski, Trump’ın sunduğu planı halka sormaya hazır olduklarını ancak bunun için Rusya’nın en az 60 günlük bir ateşkesi kabul etmesi gerektiğini vurguladı.

Ukrayna-Rusya savaşında diploması trafiği en kritik viraja girdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yarın Donald Trump ile gerçekleştireceği dev zirve öncesi açıklamalarda bulundu. Savaşın sona erdirilmesi için bir "çerçeve anlaşma" üzerinde mutabık kalmayı umduğunu belirten Zelenski, barış planının geleceğine halkın karar verebileceğini söyledi. Ancak Zelenski, güvenlik sağlanmadan ve ateşkes ilan edilmeden yapılacak bir oylamanın meşruiyetini yitireceğinin altını çizerek Rusya'ya "60 günlük süre" şartı koştu.

Zelenski, Trump ile yarın yapacağı görüşmede, savaşın sona erdirilmesine yönelik bir çerçeve anlaşma üzerinde anlaşmayı umduğunu ve Trump'ın sunduğu barış planını Rusya ile ateşkese varılması şartıyla ülke genelinde referanduma götürebileceğini açıkladı.

Amerikan Axios haber platformuna konuşan Zelenski, Ukrayna ile ABD arasında üzerinde çalışılan ikili anlaşmaların büyük ölçüde şekillendiğini, bunların beş belgede toparlandığını ve gerekirse altıncı bir belgenin daha eklenebileceğini ifade etti.

Zelenski, yarın Trump ile yapacağı görüşmenin amacının, bugüne kadar sağlanan ilerlemeyi kullanarak Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesi için bir çerçeve ve takvim belirlemek olduğunu dile getirdi.

ZELENSKİ'DEN "ATEŞKES" ŞARTI

Güvenlik garantilerine ilişkin önemli ilerlemeler sağlandığını vurgulayan Zelenski, anlaşmanın süresine ilişkin tartışmaların sürdüğünü, ABD'nin 15 yıllık ve yenilenebilir güvenlik anlaşması önerdiğini, ancak 15 yıldan daha fazlasına ihtiyaç olduğunu düşündüğünü aktardı.

Zelenski, barış planını referanduma götürmeye hazır olduklarını belirterek, böylesi bir oylamanın ciddi siyasi, lojistik ve güvenlik zorlukları barındırdığını, bu nedenle referandumun ancak Rusya'nın en az 60 gün sürecek bir ateşkesi kabul etmesi halinde mümkün olabileceğinin altını çizdi.

Güvenlik endişeleri nedeniyle halkın sandığa gidememesi halinde referandumun meşruiyetinin tartışmalı hale gelebileceğine işaret eden Zelenski, "İnsanların gelip oy kullanma imkanı olmadığı bir referandumu yapmaktansa hiç yapmamak daha iyidir." ifadesini kullandı.

Trump’tan Zelenskiy’ye barış müzakeresi tepkisi: "Barış teklifini henüz okumamış olması beni biraz hayal kırıklığına uğrattı"
Trump’tan Zelenskiy’ye barış müzakeresi tepkisi: "Barış teklifini henüz okumamış olması beni biraz hayal kırıklığına uğrattı"

Dünya

Trump’tan Zelenskiy’ye barış müzakeresi tepkisi: "Barış teklifini henüz okumamış olması beni biraz hayal kırıklığına uğrattı"

Trump, yine Zelenskiy’e sardı! Kiev-Washington hattında kriz sinyali
Trump, yine Zelenskiy’e sardı! Kiev-Washington hattında kriz sinyali

Dünya

Trump, yine Zelenskiy’e sardı! Kiev-Washington hattında kriz sinyali

Rusya, Ukrayna ve ABD arasında ortak yol bulunamazken Zelenskiy ayrı bir garanti arayışında Donbas krizi
Rusya, Ukrayna ve ABD arasında ortak yol bulunamazken Zelenskiy ayrı bir garanti arayışında Donbas krizi

Dünya

Rusya, Ukrayna ve ABD arasında ortak yol bulunamazken Zelenskiy ayrı bir garanti arayışında Donbas krizi

Rusya Ukrayna savaşında kritik sandık pazarlığı! Zelenskiy’den Trump’ın suçlamalarına yanıt: 3 ay içinde seçime gidebilirim
Rusya Ukrayna savaşında kritik sandık pazarlığı! Zelenskiy’den Trump’ın suçlamalarına yanıt: 3 ay içinde seçime gidebilirim

Dünya

Rusya Ukrayna savaşında kritik sandık pazarlığı! Zelenskiy’den Trump’ın suçlamalarına yanıt: 3 ay içinde seçime gidebilirim

Zelenskiy'den flaş açıklama: ABD ile Ukrayna’yı yeniden inşa planının temel çerçevesi üzerinde anlaştık!
Zelenskiy'den flaş açıklama: ABD ile Ukrayna’yı yeniden inşa planının temel çerçevesi üzerinde anlaştık!

Dünya

Zelenskiy'den flaş açıklama: ABD ile Ukrayna’yı yeniden inşa planının temel çerçevesi üzerinde anlaştık!

Zelenskiy’den Toprak Pazarlığına Fren: Güvenlik Garantisi Olmadan Tek Adım Yok!
Zelenskiy’den Toprak Pazarlığına Fren: Güvenlik Garantisi Olmadan Tek Adım Yok!

Gündem

Zelenskiy’den Toprak Pazarlığına Fren: Güvenlik Garantisi Olmadan Tek Adım Yok!

Zelenski’den Rusya’ya "niyet" çıkışı: Somut bir işaret göremiyoruz
Zelenski’den Rusya’ya "niyet" çıkışı: Somut bir işaret göremiyoruz

Gündem

Zelenski’den Rusya’ya "niyet" çıkışı: Somut bir işaret göremiyoruz

Baskı yoksa barış da yok! Zelenskiy'den Batı'ya 'kararlılık' muhtırası
Baskı yoksa barış da yok! Zelenskiy'den Batı'ya 'kararlılık' muhtırası

Dünya

Baskı yoksa barış da yok! Zelenskiy'den Batı'ya 'kararlılık' muhtırası

Rus istihbaratından olay iddia: Zelenskiy ve arkadaşları kaçış planları yapıyor
Rus istihbaratından olay iddia: Zelenskiy ve arkadaşları kaçış planları yapıyor

Dünya

Rus istihbaratından olay iddia: Zelenskiy ve arkadaşları kaçış planları yapıyor

Ukrayna başkanı Zelenskiy paylaşım yaptı: Savaşı sona erdirmek için barış planı mevcut! 13 asker esir alındı
Ukrayna başkanı Zelenskiy paylaşım yaptı: Savaşı sona erdirmek için barış planı mevcut! 13 asker esir alındı

Dünya

Ukrayna başkanı Zelenskiy paylaşım yaptı: Savaşı sona erdirmek için barış planı mevcut! 13 asker esir alındı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23