Zelenski’den Moskova’ya net mesaj: Ateşkes yoksa sandık da yok!

Ukrayna-Rusya savaşında diploması trafiği en kritik viraja girdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yarın Donald Trump ile gerçekleştireceği dev zirve öncesi açıklamalarda bulundu. Savaşın sona erdirilmesi için bir "çerçeve anlaşma" üzerinde mutabık kalmayı umduğunu belirten Zelenski, barış planının geleceğine halkın karar verebileceğini söyledi. Ancak Zelenski, güvenlik sağlanmadan ve ateşkes ilan edilmeden yapılacak bir oylamanın meşruiyetini yitireceğinin altını çizerek Rusya'ya "60 günlük süre" şartı koştu.

Zelenski, Trump ile yarın yapacağı görüşmede, savaşın sona erdirilmesine yönelik bir çerçeve anlaşma üzerinde anlaşmayı umduğunu ve Trump'ın sunduğu barış planını Rusya ile ateşkese varılması şartıyla ülke genelinde referanduma götürebileceğini açıkladı.

Amerikan Axios haber platformuna konuşan Zelenski, Ukrayna ile ABD arasında üzerinde çalışılan ikili anlaşmaların büyük ölçüde şekillendiğini, bunların beş belgede toparlandığını ve gerekirse altıncı bir belgenin daha eklenebileceğini ifade etti.

Zelenski, yarın Trump ile yapacağı görüşmenin amacının, bugüne kadar sağlanan ilerlemeyi kullanarak Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesi için bir çerçeve ve takvim belirlemek olduğunu dile getirdi.

ZELENSKİ'DEN "ATEŞKES" ŞARTI

Güvenlik garantilerine ilişkin önemli ilerlemeler sağlandığını vurgulayan Zelenski, anlaşmanın süresine ilişkin tartışmaların sürdüğünü, ABD'nin 15 yıllık ve yenilenebilir güvenlik anlaşması önerdiğini, ancak 15 yıldan daha fazlasına ihtiyaç olduğunu düşündüğünü aktardı.

Zelenski, barış planını referanduma götürmeye hazır olduklarını belirterek, böylesi bir oylamanın ciddi siyasi, lojistik ve güvenlik zorlukları barındırdığını, bu nedenle referandumun ancak Rusya'nın en az 60 gün sürecek bir ateşkesi kabul etmesi halinde mümkün olabileceğinin altını çizdi.

Güvenlik endişeleri nedeniyle halkın sandığa gidememesi halinde referandumun meşruiyetinin tartışmalı hale gelebileceğine işaret eden Zelenski, "İnsanların gelip oy kullanma imkanı olmadığı bir referandumu yapmaktansa hiç yapmamak daha iyidir." ifadesini kullandı.