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Gündem Zelenski'den Avrupa Birliği mesajı! Bu yıl içinde müzakerelere başlayacağız
Gündem

Zelenski'den Avrupa Birliği mesajı! Bu yıl içinde müzakerelere başlayacağız

Yeniakit Publisher
2023-10-03 11:36:00 -
Zelenski'den Avrupa Birliği mesajı! Bu yıl içinde müzakerelere başlayacağız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Konseyi’nin Kiev’de toplandığını ve Ukrayna’nın AB’ye girişinin an meselesi olduğunu belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Avrupa Birliği için açıklamalarda bulundu. 

Zelenski, “Bu Konsey ilk kez Avrupa Birliği dışında böyle bir formatta toplanıyor. Ancak resmi olarak dışarıda toplanıyor. Hepimiz biliyoruz ki Ukrayna'nın AB'ye üye olması an meselesi. Dolayısıyla toplantı aslında zaten AB'de gerçekleşti. Objektif olarak bakıldığında ülkemiz, Avrupa birliğinin dayandığı temellerin korunmasında lider konumundadır. İnsan özgürlüğüne ve ulusların eşitliğine değer veren modern Avrupa'nın birliği uluslararası hukuka da değer vermektedir. Bugün özellikle Ukrayna'nın AB'ye tam üyeliği hakkında konuştuk. En önemli entegrasyon hedefimiz bu yıl içinde bir karar alarak üyelik müzakerelerine başlamaktır. Bugün toplantılarda ve müzakerelerde bunun kesinlikle mümkün olduğunu bir kez daha duydum. Ukrayna, Avrupa Komisyonu'nun yedi tavsiyesinden kendisine düşen kısmı kesinlikle yerine getirecektir” dedi.

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