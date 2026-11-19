Amerikalılar 'burada büyük bir rezerv var' dediği kentte yerin altına iniliyor
Amerikalıların büyük bir rezervi işaret ettiği Diyarbakır'da sıcak bir gelişme yaşandı. Kentin Sur ilçesinde yerin altına iniliyor. Çalışmalar başlayacak.
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Amerikalıların büyük bir rezervi işaret ettiği Diyarbakır'da sıcak bir gelişme yaşandı. Kentin Sur ilçesinde yerin altına iniliyor. Çalışmalar başlayacak.
Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, Türkiye Petrolleri (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü tarafından Diyarbakır ili, Sur İlçesindeki Sati Mahallesi sınırları içerisinde yedi adet tespit kuyusu açılması planlanıyor. AR/TPO/K/M44-b4 ruhsat numaralı arazi içinde Döner (Rotary) Sondaj tekniği ile Hevsel-2A, Hevsel-3, Hevsel-4, Hevsel-5, Hevsel-6, Hevsel-7 ve Bozdemir-1 tespit kuyuları açılacak.
252 milyon lira bedelli proje kapsamında sadece petrol kaynağı tespiti yapılacak, herhangi bir üretim yapılmayacak. Proje kapsamında Döner (Rotary) Sondaj teknolojisi kullanılacak. Proje ile bölgede ham petrol rezerv varlığının ve varsa miktarının tespit edilmesi amaçlanıyor.
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce ruhsat alınan alan içerisinde sondaj yapılacak noktanın belirlenmesinden itibaren sondaj çalışmaları başlar ve üretim aşamasına kadar devam eder.
Faaliyetin iş süreci sırasıyla, fiziki saha çalışmaları, sismik çalışmalar, kuyu programı hazırlama çalışmaları, kuyu yeri tespiti, sondaj ve kuyu tamamlama olarak sıralanır. Kaynak:
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