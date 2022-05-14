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Dünya Zelenski dünyaya ifşa etti! 'Macron bize bunu teklif etti'
Dünya

Zelenski dünyaya ifşa etti! 'Macron bize bunu teklif etti'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un Vladimir Putin'in imajını kurtarmak için egemenliklerinden taviz vermeyi teklif ettiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-05-14 15:03:00 -
Zelenski dünyaya ifşa etti! 'Macron bize bunu teklif etti'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İtalya'nın Rai 1 televizyon kanalına verdiği röportajında, Macron'un savaştan sonra iki tarafın da aşağılanmaması ve Rusya için çıkış yolu bulma konusundaki açıklamalarını değerlendirdi.

"Sayın Macron bunu boşuna yapıyor"

Rusya için bir çıkış yolu aramaya gerek olmadığını vurgulayan Zelenski, "Sayın Macron bunu boşuna yapıyor. Rusya istemediği ve kendisine ihtiyacı olduğunu anlamadığı sürece savaşı durdurmak için hiçbir şey yapmayacak, hiçbir çıkış yolu aramayacaktır" dedi.

Zelenski, "Ben kendisinin (Macron) arabuluculukta bazı sonuçlar elde etmek istediğini biliyorum ama bulamadı. Ve bizim tarafımızdan değil, Rusya'dan" diye konuştu.

Putin'in "imajını kurtarmak" için...

Putin'in "imajını kurtarmak" için egemenliklerinden taviz vermeyeceklerine dikkati çeken Zelenski, "Bana Başkan Putin'in 'imajını kurtarmak için' egemenliğimizin taviziyle ilgili bazı şeyler önermek bazı liderler açısından pek doğru değil" ifadelerini kullandı.

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