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Zelenski çok sinirlendi: Çık git buradan!

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, silahlı soygun suçundan sabıkalı olduğunu öğrendiği bir yerel bürokratı toplantı salonundan kovdu.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 21:23
Zelenski çok sinirlendi: Çık git buradan!

Başkent Kiev'e bağlı Borispol ilçesi Belediye Meclis toplantısına katılan Zelenski, gazete haberinde silahlı soygun suçundan hüküm giydiğini öğrendiği Belediye Meclisi Genel Sekreteri Yaroslav Godunok'un kameraların önünde salonu terk etmesini istedi.

Godunok hakkında araştırma yaptığını belirten Zelenski, "Eğer bir kişi çok bağırıyorsa, onun hakkında bana internetten bilgi toplamalarını isterim. 42 yaşındayım ve bu yaşıma kadar çok fazla insan gördüm. Gazetede bir şey okudum, bu doğru mu? Borispol Belediye Meclis Genel Sekreteri silahlı soygun suçundan sabıkalıymış. Ağır yaralamaya yol açan bir soygun. Bu siz misiniz? Çıkın gidin buradan! Çık dışarı, soyguncu! Duymadın mı? İngilizcesi, ‘exit.’ Gidin" dedi.

Bunun üzerine Zelenski'ye cevap veren Godunok, "Okuması için SMS'leri gösteriyorlar, hepsi saçmalık. Hani hepimiz başkandık?" dedi. Zelenski ise "Git hadi. Senin başkan olmadığın kesin, başkanın adli suçu yok. Hadi git dolaş" diye konuştu.

 

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 21:23
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