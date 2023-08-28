Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan Sacit Pişkin'in hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin açıklama!

Yapıcıoğlu, Mardin'de gazeteciler ile bir araya geldi.

23 Temmuz'da partisinin Adana il binasında gerçekleşen, İl Sekreteri Sacit Pişgin'in hayatını kaybettiği, İl Başkanı Salih Demir'in de yaralandığı bıçaklı saldırıyla ilgili gizlilik kararının devam ettiğini belirten Yapıcıoğlu, "Bu olay ile ilgili 2 gün önce hem İçişleri hem de Adalet Bakanı ile görüştüm. Dosyada gizlilik kararı var; bu nedenle tüm bilgiler paylaşılmıyor. Paylaşılması doğru da değil. Fakat bilgi edindiğimiz kadarıyla, soruşturma devam ediyor. Bu olayın arkasında kimlerin olduğuna dair henüz somut bağ ve belgelere ulaşılmış değil." dedi.

'Sonuna kadar gidilmelidir'

"Araştırmalar devam ediyor, dijital bazı materyaller inceleniyor. Hem kendisinin hem de bazı yakınlarının telefonları, iletişim kurdukları kimler, nerelerde dolaşmışlar; onlara bakılıyor." ifadelerini kullanan Yapıcıoğlu, henüz somut bir sonuca ulaşılamadığını belirterek şöyle devam etti:

Adana İl Sekreterimiz ve Mardinli hemşehriniz Sacit kardeşimize, bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Bu acı ve menfur bir olaydır; dilerim bir daha kimsenin başına gelmez, hiçbir siyasi parti saldırıya uğramaz. Çok sık karşılaşan bir olay değil. Namaz esnasında bir insanın arkadan yaklaşmak suretiyle hunharca katledilmesi, bıçaklanarak karnının deşilmesi çok acıdır. Bu olayın üzerine, sonuna mutlaka kadar gidilmeli ve bütün yönleriyle açığa çıkartılmalıdır. Bu bizim talebimizdir; araştırmalar devam ediyor. İnşallah bütün yönleri ile bu olay aydınlanır.

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HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına saldırıda Salih Demir yaralanmış, Sacit Pişkin de hayatını kaybetmişti.