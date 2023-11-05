Zekeriya Yapıcıoğlu Tel Aviv Büyükelçisi'nin Türkiye'ye çağrılma kararını değerlendirdi!

HÜDA PAR Elazığ İl Başkanlığı'nın 4. Olağan İl Kongresi'ne katılan Zekeriya Yapıcıoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi'ni çağırma kararına değinen Yapıcıoğlu, "Türkiye Tel Aviv’deki elçisini istişarelerde bulunmak üzere Ankara’ya çağırdı. Bu iyi yönde atılmış bir adımdır. Güzel bir adımdır. Rabbim hayırlara vesile kılsın. İnşallah bunun arkası gelir." dedi.

Yapıcıoğlu sözlerinin devamında şu tememnnilerini aktardı:

Keşke siyonist işgal rejimi ile diplomatik ilişkisi olan her bir İslam ülkesi kendi diplomatlarını ve elçilerini oradan çağırsa. Tüm dünya gözünü kapatmamış, vicdanının üzerini kalın bir örtü ile örtmemiş ya da kulaklarını tıkamamış. Herkes biliyor ve kabul ediyor ki siyonist işgalcilerin Filistin’de, Gazze’de yaptığı bir soykırımdır. İnsanlığa karşı bir suçtur.

Bunu göz göre ve göstererek yapıyor. Bunun tüm delileri canlı yayınlarda insanlar tarafından görülüyor. Fakat uluslararası mekanizmalar, harekete geçmekte isteksiz davranıyor. Belki de hiç geçmeyecekler. Bu mekanizmaları harekete geçirmek için onları zorlamak kıymetli bir şeydir.

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