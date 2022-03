Zekeriya Yapıcıoğlu: ABD Ukrayna'yı Rusya'ya yem yaptı

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili, “ABD bu savaşın çıkmasını istedi ve Ukrayna’yı Rusya’ya yem yaptı” dedi.

Emperyalizmin her türlüsünün kötü olduğunu belirten Yapıcıoğlu, "Ukrayna’ya karşı duyarlılık kasanlar da Rusya’dan daha saldırgandır" diye konuştu.

Diyarbakır’da düzenlediği basın toplantısında Rusya-Ukrayna savaşı hakkında değerlendirmelerde bulunan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Rusya’nın saldırgan ve haksız olduğu, Ukrayna’da sivillerin hedef alındığı, 2 milyona yakın kişinin göç ettiği gibi durumlar konuşuluyor. Bütün bunlar doğru ama şunu da unutmamak gerekir ki sadece Rusya saldırgan değildir. Emperyalizmin her türlüsü kötüdür ve Ukrayna’ya karşı duyarlılık kasanlar da Rusya’dan daha saldırgandır. Rusya son 50 yılda ortalama her 10 yılda bir, bir yerlere saldırmıştır. Bundan sonra da muhtemelen topraklarını genişletmek için bu saldırılarına devam edecektir. Unutmayalım ki ABD emperyalizmi aynı dönem içerisinde Rusya’dan daha çok yere saldırıp daha çok savaş çıkartmıştır ve çok daha fazla sayıda insan öldürmüştür" dedi.

"Bütün Müslümanlar ve İslam ülkeleri uyanık olmalıdır"

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, bu savaşın çıkmasını ABD'nin istediğini belirterek, "Çünkü ABD, özellikle NATO üyesi bütün Avrupa ülkelerinin kendisine muhtaç olduklarını yakinen göstermek istiyordu. Şu anda bu ülkeler, ABD’nin kendileri için bir şemsiye olduğunu düşünmeye başladı. Ukrayna’yı yem yaptı çünkü rakibi Rusya’yı ekarte etmek istiyordu. Bu savaş ile birlikte Rusya’ya uygulanan yaptırımlar daha da arttı ve ayrıca Rusya’nın askeri gücünü test ediyor. Olan Ukrayna’ya oldu ve her savaşta olduğu gibi bu savaşta da siviller zarar gördü. Temennimiz bu savaşın bir an önce sona ermesidir. Ayrıca bu savaşta dikkat çeken bir ayrıntı da şudur; son günlerde yabancı gönüllü bazı savaşçılardan bahsediliyor. Dünyanın farklı farklı bölgelerinden hem Ukrayna hem de Rusya, savaşçılar getirip orada savaştıracağını söylüyor. Şuna dikkat etmek gerekir, özellikle bazı İslam ülkelerinde savaşçıların götürülüp orada savaştırılması gibi bir plan var. Bütün Müslümanlar ve İslam ülkeleri uyanık olmalıdır. Bu savaş onların savaşı, bizim savaşımız değil. Bu savaş istemediğimiz bir savaş ama bu savaşı çıkartan da biz değiliz. Bu savaşı sona erdirme noktasında da elimizden pek bir şey gelmez. Şunu unutmayalım ki bu savaş, bizim gidip orada ölmemizi gerektirecek bir savaş değildir. Bu konuda bütün sorumluların daha dikkatli olmaya davet ediyorum. Para karşılığında orada savaşacaklar da dahil her ülke kendi vatandaşlarının oradaki savaşa müdahil olmasının önüne engeller koymalı ve bu konuda dikkat edilmelidir" diye konuştu.