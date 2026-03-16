Acizliği alay konusu oldu! Trump Hürmüz boğazı için dilendi

X’te paylaşılan bir videoda, Trump'ın elinde “Hürmüz’ü açmam için yardım et" yazılı bir pankartla sokaklarda dilenirken gösterildi.

Videoda, çeşitli dünya liderleri arabalarıyla yanından geçerken Trump'ı görmezden gelerek güldükleri anlar yer aldı. Bu yapay zeka videosu, kısa sürede on binlerce beğeni ve milyonlarca görüntülenme alarak, küresel enerji krizi sırasında Trump'ın çaresizliğini hicvetti.

Hürmüz Boğaz krizi

Hürmüz Boğazı krizi şiddetli bir hal aldı. Şubat ayında ABD ve İsrail'in İran'a yönelik terör saldırılarıyla başlayan çatışma, İran'ın 4 Mart'ta boğazı kapattığını ilan etmesiyle tırmandı.

Gemilere yönelik saldırılar sonucu petrol fiyatları rekor seviyelere çıkarken, Trump'ın İran'a yönelik sert tehditleri sonuçsuz kaldı.

Bu video, Trump'ın uluslararası arenada yardım bulamaması ve ekonomik kaos karşısında çaresiz kalmasını simgeleyerek, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve başkanın itibarını zedeledi.