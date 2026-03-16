Sağlık
Çocuklarda bahar alerjisi: Alerjik rinit belirtileri ve korunma yolları görülme olasılığı!
Çocuklarda bahar alerjisi: Alerjik rinit belirtileri ve korunma yolları görülme olasılığı!

Havaların ısınmasıyla doğada yaşanan hareketlenmeler bahar alerjisi olarak evlatlarımıza dönebilir.

Havaların ısınmasıyla doğada yaşanan hareketlenmeler ve çiçek açmaya başlayan ağaçlar, alerjik rinit vakalarında da büyük bir artışa neden oldu. İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mahir İğde, hem yetişkinler hem de çocukları olumsuz etkileyen alerjik rinit belirtileri ve alerjik rinitten korunmanın yolları hakkında bilgiler verdi.

Bahar aylarının gelişiyle doğada büyük ve köklü bir yenilenme süreci de başladı. Soğuk ve yağışlı günlerin ardından yeniden çiçek açmaya hazırlanan ağaç ve bitkileri etrafa saçılan polenleri de, bu dönemde "bahar gribi" veya "saman nezlesi" olarak da bilinen bahar alerjileri birçok kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkilemeye başladı. Bahar ve yaz aylarının getirdiği güzellikler bazı zorlukları beraberinde getirse de basit önlemlerle alerjik rahatsızlıkların önüne geçmek mümkün.

Özellikle polenlerin yoğunlaştığı alerjik reaksiyonlar, hem çocukları hem de yetişkinleri etkileyebiliyor ancak bebekler ve çocuklar yetişkinlere göre daha hassas bağışıklık sistemine sahip oldukları için bahar alerjilerinden daha fazla etkilenebilirler.

İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mahir İğde, alerjik rinitin çocuklarda en sık rastlanan hastalıklardan birisi olduğuna vurgu yaparak, anne veya babada alerjik bir durumun olması halinde çocuklarda da alerjik rinitin görülme olasılığının arttığını belirtiyor.

Alerjik bir reaksiyonun temelinde bağışıklık sisteminin alerjene karşı verdiği aşırı tepki yatar. İlk temas ve bağışıklık tepkisi: Vücut, alerjenle ilk karşılaştığında genellikle onu zararsız olarak algılar. Ancak bu ilk temas sırasında alerjene özgü IgE antikorları üretilir. Histamin salınımı: Alerjenle tekrar karşılaşıldığında, önceden üretilmiş IgE antikorları alerjeni tanır ve mast hücrelerine bağlanır. Bu durum, mast hücrelerinin histamin adı verilen bir kimyasal madde salgılamasına neden olur.

Alerjik reaksiyonlar: Serbest bırakılan histamin, burun tıkanıklığı, hapşırma, gözlerde kaşıntı ve sulanma, öksürük ve solunum güçlüğü gibi tipik alerjik semptomlara yol açar.

Bahar alerjilerinin en bilinen nedeni polenlerdir. Bitkilerin üreme amacıyla havaya saldığı bu mikroskobik tanecikler, solunum yoluyla vücudumuza girdiğinde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Polenlerin yoğunluğu mevsime göre değişiklik gösterir.

Ağaç polenleri: Mart ve mayıs ayları arasında yoğun olarak görülür. Çimen polenleri: Mayıs ve haziran aylarında etkisini gösterir. Bitki ve çiçek polenleri: Yaz sonu ve sonbahar döneminde alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Bahar alerjileri yalnızca polenlerden kaynaklanmaz. Ev tozu akarları, küf sporları ve hayvan tüyleri gibi diğer alerjenler de bu dönemde alerjik reaksiyonları tetikleyebilir.

BAHAR ALERJİSİNDEN KORUNMA YOLLARI Prof. Dr. Mahir İğde, alerjik rinitten korunmanın en etkili yolunun alerjiye neden olan maddelerden uzak durmak olduğunu belirtiyor. Ancak alerjenlerden tamamen kaçınmak her zaman mümkün olmayabilir. Bu durumda alınabilecek bazı önlemlerle alerji semptomlarını hafifletmek mümkündür.

Polen yoğunluğuna dikkat edin: Polenlerin yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmaktan kaçının ve evde camları kapalı tutun. Temizlik önlemleri alın: Evinizi düzenli olarak temizleyin ve polenlerin içeri girmesini engellemek için pencereleri kapalı tutarken havalandırın. Hava temizleyiciler kullanın: Evinizde hava temizleyici cihazlar kullanarak havadaki alerjen miktarını azaltabilirsiniz. Yatak ve yastık seçimine özen gösterin: Kuş tüyü ve yün yerine pamuklu veya sentetik yastık ve battaniyeler tercih edin. Alerjiye özel nevresim takımları kullanmak da faydalı olabilir.

Nem dengesini koruyun: Odanızın nem seviyesini dengede tutmak için buharlı nemlendiriciler kullanabilirsiniz, ancak küf oluşumuna karşı dikkatli olun. Ev bitkilerine dikkat edin: Ev bitkilerinin köklerinde bulunan küfler alerjilere neden olabilir, bu nedenle evinizdeki bitki sayısını sınırlı tutun. Dengeli beslenin: Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için dengeli ve az karbonhidratlı beslenmeye özen gösterin. Dışarıda önlem alın: Çimleri keserken veya bahçe işleriyle uğraşırken polen maskesi kullanın. Araç içinde önlem alın: Araç kullanırken camları kapalı tutun ve klima filtrelerini düzenli olarak değiştirin.

Özellikle astımı olan çocuklarda alerji belirtileri görüldüğünde vakit kaybetmeden doktora başvurulması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. İğde, çocuğunuzun alerjik rinit belirtilerinin şiddetli olması, uzun sürmesi, uyku düzenini veya okul başarısını olumsuz etkilemesi durumunda da bir uzmana danışmanızı öneriyor.

Bahar alerjileri kronik bir durum olabilir ve tedavi edilmediğinde yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürebilir. Alınacak doğru önlemler ve gerektiğinde uzman desteği ile bahar aylarını daha sağlıklı ve konforlu geçirmek mümkündür.

Kıskandığı komşusunu yüzünden bıçakladı!
Gündem

Kıskandığı komşusunu yüzünden bıçakladı!

Samsun’un Atakum ilçesinde aynı rezidansta yaşayan iki kadın arasında kıskançlık nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. Komşunu yüzünden bıça..
Halil Konakcı kafir suçlamalarına sert çıktı! 'Siz Peygamberimizi FETÖ'cülerden öğrendiğiniz için...'
Gündem

Halil Konakcı kafir suçlamalarına sert çıktı! 'Siz Peygamberimizi FETÖ'cülerden öğrendiğiniz için...'

Ankara Melike Hatun Camii İmam Hatibi Halil Konakcı, kendisine ve takipçilerine yönelik "kafir" suçlamalarına sosyal medya üzerinden yayınla..
İtalya'dan son dakika açıklaması: İtalya ve ABD askerlerinin bulunduğu üs vuruldu!
Dünya

İtalya'dan son dakika açıklaması: İtalya ve ABD askerlerinin bulunduğu üs vuruldu!

İtalya Genelkurmay Başkanı General Luciano Portolano, Kuveyt'te bulunan İtalyan askerlerine de ev sahipliği yapan Ali Al Salem Üssü'nün vuru..
Kuveyt'te alarm! İran'ın İHA'ları havalimanını vurdu!
Gündem

Kuveyt'te alarm! İran'ın İHA'ları havalimanını vurdu!

İran ile şer ittifakı arasındaki gerilim tırmanırken, Kuveyt toprakları da savaşın ateş hattına çekildi. Kuveyt Savunma Bakanlığı, son 24 sa..
İsrail: "İran’a saldırılar en az 3 hafta daha sürecek!"
Dünya

İsrail: "İran’a saldırılar en az 3 hafta daha sürecek!"

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, İran’a yönelik operasyonların önümüzdeki 3 haftalık planının hazır olduğunu ve Hamursuz Bayramı'na (1 Nisa..
Siyonistlere nükleer teknolojinin finansmanını Almanya sağlamış!
Dünya

Siyonistlere nükleer teknolojinin finansmanını Almanya sağlamış!

İsrail basınında yayımlanan bir araştırmaya göre Almanya’nın, 1961-1973 yılları arasında gizli kanallar üzerinden İsrail’in Dimona nükleer r..
