Sultanahmet’te ulaşım kartı dolandırıcısına suçüstü

Alınan bilgiye göre, Sultanahmet Meydanı'ndaki turistleri hedef alan bir şüpheli, İstanbul'daki toplu taşımada kullanabilecekleri kartı almalarında yardımcı olacağını söyleyerek Almanya'dan gelen bir gruba yaklaştı.

Zanlı, Alman turist Sandra Lexhaller'in kredi kartını kullanarak biletmatikten birkaç kez 999 lira toplu taşıma kartına yükleme yaptı. Bu sırada el çabukluğuyla yükleme yapılan kartı alan şüpheli, turiste sadece tek kullanımlık kart verdi. Tramvaya binerken bakiye olmadığını fark eden turist de durumu turizm polisine bildirdi.

Bunun üzerine olayın gerçekleştiği yere giden İstanbul Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi bir başka turisti dolandırmaya çalışırken suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, Turizm Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından ilgili polis merkezine götürüldü.

Yaklaşık 2 bin lira dolandırılan Alman turist Sandra Lexhaller, başka turistlerin de mağdur olmaması için polise şikayetçi olmak istediğini, polislerin de kendilerine yardımcı olduklarını söyledi.