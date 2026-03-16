Sultanahmet’te ulaşım kartı dolandırıcısına suçüstü

Sultanahmet'te ulaşım kartı dolandırıcısına suçüstü

İstanbul Sultanahmet Meydanı’nda bir şüpheli, Alman turist Sandra Lexhaller’in kredi kartını kullanarak toplu taşıma kartına yüksek miktarda yükleme yaptı; kartında bakiye olmadığını fark eden turist, durumu polise bildirdi ve zanlı başka turistleri dolandırmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sultanahmet Meydanı'ndaki turistleri hedef alan bir şüpheli, İstanbul'daki toplu taşımada kullanabilecekleri kartı almalarında yardımcı olacağını söyleyerek Almanya'dan gelen bir gruba yaklaştı.

Zanlı, Alman turist Sandra Lexhaller'in kredi kartını kullanarak biletmatikten birkaç kez 999 lira toplu taşıma kartına yükleme yaptı. Bu sırada el çabukluğuyla yükleme yapılan kartı alan şüpheli, turiste sadece tek kullanımlık kart verdi. Tramvaya binerken bakiye olmadığını fark eden turist de durumu turizm polisine bildirdi.

Bunun üzerine olayın gerçekleştiği yere giden İstanbul Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi bir başka turisti dolandırmaya çalışırken suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, Turizm Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından ilgili polis merkezine götürüldü.

Yaklaşık 2 bin lira dolandırılan Alman turist Sandra Lexhaller, başka turistlerin de mağdur olmaması için polise şikayetçi olmak istediğini, polislerin de kendilerine yardımcı olduklarını söyledi.

Telefon tuzağı artıyor: ‘Yanlış gönderildi’ dolandırıcılığına dikkat
Telefon tuzağı artıyor: ‘Yanlış gönderildi’ dolandırıcılığına dikkat

Gündem

Telefon tuzağı artıyor: ‘Yanlış gönderildi’ dolandırıcılığına dikkat

İşlem hacmi 810 milyon liralık dolandırıcılık operasyonu! 25 kişi tutuklandı
İşlem hacmi 810 milyon liralık dolandırıcılık operasyonu! 25 kişi tutuklandı

Gündem

İşlem hacmi 810 milyon liralık dolandırıcılık operasyonu! 25 kişi tutuklandı

İstanbul'da 'yatırım dolandırıcılığı' operasyonu: 140 gözaltı
İstanbul'da 'yatırım dolandırıcılığı' operasyonu: 140 gözaltı

Gündem

İstanbul'da 'yatırım dolandırıcılığı' operasyonu: 140 gözaltı

