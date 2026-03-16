Murat Aci'nin ölümüne neden olmuştu! İşte Timur Cihantimur hakkında istenen ceza

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Murat Aci'nin ölümüne neden olmuştu! İşte Timur Cihantimur hakkında istenen ceza

İstanbul Timur Cihantimur'un karıştığı kaza sonucu vefat eden Oğuz Murat Aci'nin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak Cihantimur hakkında iddianame hazırlandı.

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te 17 yaşında olup sürücü ehliyeti bulunmayan Timur Cihantimur, kullandığı lüks araçla yüksek hızla seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarptı, kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetti.

Kazanın ardından anne Eylem Tok, aralarında baba Bülent Cihantimur’un da bulunduğu kişilerle işbirliği halinde oğlu Cihantimur'u yurtdışına kaçırdı.

 

Eylem Tok, kazanın ardından olay yerinden kaçırdığı oğlu ile birlikte önce Mısır'a, ardından da ABD’ye gitti. Boston'da yakalanan anne ve oğlu tutuklanarak, şubat 2025'te Türkiye'ye iadelerine karar verildi. Olaydan sonra oğlu Cihantimur ile ABD'ye kaçan Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesi ise geçici olarak durduruldu.

İDDİANAME HAZIRLANDI

NTV'de yer alan habere göre, iddianamede, Timur Cihantimur hakkında 22.5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Tarih Doktoru Uğur

Taammüden öldürme gibi duruyor. O yüzden kısas istenmeli. Taammüd kesin değilse 2 kat diyet, çünkü yine de taammüde benziyor. Maktulün babası veli olarak kısas yerine diyete karar verebilir; karısı karar veremez.

Amerikada değiller mi.

Amerika daha bize vermedi ki.
