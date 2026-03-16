Tümör hızla küçüldü: Köpeğe yapay zekalı kanser aşısı

Tümör hızla küçüldü: Köpeğe yapay zekalı kanser aşısı

Avustralya’da bir teknoloji girişimcisi, ileri evre kanserli köpeği için yapay zeka ile kişiselleştirilmiş mRNA aşısı geliştirdi.

Avustralya’da yaşayan teknoloji girişimcisi Paul Conyngham, ileri evre kanser teşhisi konulan köpeğini kurtarmak için sıra dışı bir yönteme başvurdu.

Veterinerlerin köpeği Rosie’nin yalnızca birkaç ay ömrü kaldığını söylemesi üzerine Conyngham, yapay zeka araçlarını kullanarak kişiselleştirilmiş bir kanser aşısı geliştirmeye çalıştı.

Teknoloji alanında uzun yıllardır çalışan ancak biyoloji eğitimi bulunmayan Conyngham’ın, sürecin büyük bölümünde yapay zeka araçlarından yardım aldığı aktarıldı.

Conyngham, köpeğinin tümör DNA’sı ile sağlıklı DNA’sını analiz ettirerek kanserin hangi genetik değişimlerden kaynaklandığını belirlemeye çalıştı.

Bu verilerin daha sonra yapay zeka araçlarıyla analiz edildiği ve kanseri hedef alan kişiselleştirilmiş bir mRNA aşısı formülünün geliştirildiği aktarıldı.

Conyngham süreci anlatırken, “Tümörden DNA’yı analiz ettik, veriye dönüştürdük ve bu sayede sorunun nerede olduğunu bulduk. yapay zeka süreç boyunca bize yardımcı oldu” ifadelerini kullandı.

TÜMÖR YAKLAŞIK YÜZDE 75 KÜÇÜLDÜ

Araştırma ekibinin desteğiyle hazırlanan aşı aralık ayında Rosie’ye uygulanmaya başladı.

Tedaviden birkaç ay sonra köpeğin bacağındaki tenis topu büyüklüğündeki tümörün yaklaşık yüzde 75 oranında küçüldüğü bildirildi.

Conyngham, köpeğinin sağlık durumunda gözle görülür bir iyileşme olduğunu belirterek,
“Aralık ayında hareket etmekte zorlanıyordu. Ocak ayının sonunda ise bir tavşanı kovalamak için çitin üzerinden atladı” dedi.

Çalışmaya destek veren New South Wales Üniversitesi (UNSW) araştırmacıları, bunun bir köpek için geliştirilen ilk kişiselleştirilmiş kanser aşısı olabileceğini ifade etti.

UNSW Ramaciotti Genomik Merkezi Direktörü Martin Smith, gelişmenin yeni sorular doğurduğunu belirterek, “Eğer bunu bir köpek için yapabiliyorsak, neden insanlarda daha geniş ölçekte uygulanmasın?” değerlendirmesinde bulundu.

Bilim insanlarına göre bu tür çalışmalar, gelecekte yapay zeka ve mRNA teknolojilerinin kanser tedavisinde daha yaygın kullanılabileceğine işaret ediyor.

Kanserde yeni dönem! Yaşam süresi uzuyor, kalite rehabilitasyonla artıyor
Kanserde yeni dönem! Yaşam süresi uzuyor, kalite rehabilitasyonla artıyor

Sağlık

Kanserde yeni dönem! Yaşam süresi uzuyor, kalite rehabilitasyonla artıyor

Kanserden değil geç kalmaktan korkun!
Kanserden değil geç kalmaktan korkun!

Sağlık

Kanserden değil geç kalmaktan korkun!

Yerli ve milli imkanlarla geliyor: Kanser tedavisinde çığır açan teknoloji
Yerli ve milli imkanlarla geliyor: Kanser tedavisinde çığır açan teknoloji

Sağlık

Yerli ve milli imkanlarla geliyor: Kanser tedavisinde çığır açan teknoloji

Bağırsakta tehlikeli ikili: Kanser riski artıyor
Bağırsakta tehlikeli ikili: Kanser riski artıyor

Sağlık

Bağırsakta tehlikeli ikili: Kanser riski artıyor

