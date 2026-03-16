GÖKTÜRK-1, T-38M’lerin Çanakkale geçişini kaydetti

Türk Hava Kuvvetleri, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin arifesinde anlamlı bir "selamlama" görevine imza attı. Hava Kuvvetleri’nin eğitim uçağı T-38M’lerin havadan, GÖKTÜRK-1 uydusunun ise uzaydan dahil olduğu bu koordineli görev, Türk ordusunun teknolojik kabiliyetini ve vefasını bir kez daha gözler önüne serdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 4 adet T-38M uçağının Çanakkale Şehitler Abidesi üzerinden yaptığı saygı geçişi, GÖKTÜRK-1 yer gözlem uydusu tarafından kayıt altına alındı.

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türk Hava Kuvvetlerinin eğitim ve uzay kabiliyetlerinin, Çanakkale Şehitler Abidesi üzerinde icra edilen anlamlı bir görevde bir araya geldiği belirtildi.

İzmir Çiğli’de konuşlu 121'inci Jet Eğitim Filo Komutanlığı envanterindeki 4 adet T-38M uçağı, icra ettikleri eğitim uçuşu rotasında Çanakkale Şehitler Abidesi üzerinden geçiş yaparak selamlamada bulundu.

Açıklamada, "Hava gücümüzün bu saygı geçişi, Keşif Uydu Tabur Komutanlığı personeli tarafından titizlikle planlanan çekim işlemiyle Türkiye’nin yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu GÖKTÜRK-1 tarafından kayıt altına alındı." denildi.

Öte yandan, Bakanlığın söz konusu etkinliğe ilişkin paylaşımında, "Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, Sana aguşunu açmış duruyor Peygamber." dizelerine de yer verildi.